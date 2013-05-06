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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 07:02 BJT

东京汇市：欧央行总裁言论打压欧元，澳元走势取决于澳洲央行政策决定

隔夜市场澳元波动较大，澳元兑美元 跌0.6%报1.0253，因市场预期澳洲央行或许进一步降息。

路透访问的分析师大多猜测澳洲央行不会降息，但市场认为降息25个基点至纪录低点2.75%的机率为50%。

那些认为有必要降息的人指因国内通胀仍温和，且中国经济增长最近有趋缓迹象。

但其他人认为，澳央行要等待观望本周稍晚公布的就业数据，以及本月稍晚公布的企业投资计划报告，之后再做决定。

若澳洲央行在0430GMT维持利率不变，澳元应上扬并测试1.0300/23区域的阻力位。强劲支撑料在隔夜低点1.0220附近，该水准过去几周支撑澳元。(完)

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