纽约汇市：美元兑日圆攻下100日圆关口，触及逾四年高位

* 美元兑日圆跳升至逾四年高位

* 美国上周初请失业金人口降至逾五年来最低

* 西班牙公债收益率攀升，重压欧元

路透纽约5月9日 - 美元兑日圆周四劲升至逾四年最高，因有迹象显示美国就业市场进一步改善，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员再度就缩减购债规模发表讲话。

美元兑日圆年内迄今已累计上扬16%，今日就业数据公布后美元开始攀升。稍早公布的数据显示，美国上周初请失业金人口降至2008年1月以来最低，暗示美联储在压低失业率方面取得进展。

美元尾盘突破了在过去一个月久攻未破的强劲期权障碍，之后涨势加速。一位交易商称，汇市投资者也选择抛售日圆，为买入新兴市场货币融资。

有关日本投资者可能参与了30年期美国公债标售的臆测也为美元走强提供支撑，法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“数周来，市场一直预期日本投资者会买入美国公债，30年期公债标售中间接投标增加使有关买家是日本投资者的臆测升温，”他说，“尽管美国初请失业金人口数据提振了美元，但今天美元走强并不是由某个基本面因素触发的。”

“美元触及100日圆的事实并不令人意外，但升穿该水准后，美元升势加速，”他说，“在100美元水准，众多期权障碍被突破，空头回补也为美元升势助力。”

“今天，100日圆关口的守备较为疲弱，因此，交易商趁机上攻，一举突破该关口，”法国兴业银行的汇市策略师Sebastien Galy表示。

“我们预计，既然100日圆关口已失守，美元将继续上行，”他说。

现货汇市的交投由期权相关对冲主导。当现货市场交投陷于相对狭窄的区间内时，正如美元/日圆过去一个月的走势，对期权的需求通常会在价格区间附近累积。

但上述区间周四被突破后，期权投资者被迫入市，要么出脱对冲，要么回补价格突破所造成的敞口，要么同时进行两种操作。

美元兑日圆 盘中升至100.79日圆，为2009年4月以来最高。尾盘报100.58日圆，日内上扬1.6%，根据路透数据，录得一个月来最大单日涨幅。

美国就业市场的表现是美联储决定货币政策的关键因素。美联储官员周四再度就其购债计划的益处和时机等发表了讲话。

而日本央行上月宣布购买1.4万亿美元公债以提振受通缩困扰的经济。

**欧元走低**

欧元兑美元在连涨两日后走低，部分受累于西班牙公债标售结果不及预期，这使投资者意识到，该国的前景仍不确定。

欧元兑美元 盘中跌至4月26日以来最低1.3009美元，未能延续本周受德国公布的强劲工业数据带动的涨势。欧元/美元尾盘回落0.9%，报1.3038美元。

欧元兑日圆 尾盘上扬0.7%，报131.14日圆。

西班牙西借贷成本周四攀升至4.19%，因臆测该国计划近期通过银团发行更多公债，暗示短期内将有大量供应入市。西班牙公债收益率在过去五日中有四日上扬。

市场人士不愿长期持有欧元，因担忧欧洲央行可能进一步放宽政策，此举应会进一步压低欧元区国家公债的收益率。

一家德国报纸报道，德国央行总裁魏德曼周四表示，尽管上周降息，但欧洲央行仍有能力采取行动解决欧元区危机。周三，欧洲央行执委莫尔许和亚斯穆森曾表示，如果经济状况继续恶化，央行仍有采取利率行动的空间。