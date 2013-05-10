东京汇市：美元升至101日圆上方，改写四年来新高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3045 1.3041 +0.03 -1.13 1.3194 美元/日圆 100.98 100.59 +0.39 +16.42 86.74 欧元/日圆 131.72 131.18 +0.41 +15.08 114.46 美元/瑞郎 0.9476 0.9480 -0.04 +3.51 0.9155 英镑/美元 1.5448 1.5448 +0.00 -4.94 1.6251 美元/加元 1.0076 1.0067 +0.09 +1.56 0.9921 澳元/美元 1.0085 1.0092 -0.07 -2.96 1.0393 新西兰元/美 0.8371 0.8391 -0.24 +1.06 0.8283 元 澳元/日圆 101.840 101.520 +0.32 +12.99 90.130 新西兰元/日 84.640 84.410 +0.27 -39.89 140.820 圆 英镑/日圆 155.99 155.39 +0.39 +10.77 140.82 澳元/新西兰 1.2026 1.2024 +0.02 -4.10 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。