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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 12:32 BJT

东京汇市：美元升至101日圆上方，改写四年来新高

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3045    1.3041     +0.03     -1.13    1.3194
 美元/日圆                     100.98    100.59     +0.39    +16.42     86.74
 欧元/日圆                     131.72    131.18     +0.41    +15.08    114.46
 美元/瑞郎                     0.9476    0.9480     -0.04     +3.51    0.9155
 英镑/美元                     1.5448    1.5448     +0.00     -4.94    1.6251
 美元/加元                     1.0076    1.0067     +0.09     +1.56    0.9921
 澳元/美元                     1.0085    1.0092     -0.07     -2.96    1.0393
 新西兰元/美                   0.8371    0.8391     -0.24     +1.06    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.840   101.520     +0.32    +12.99    90.130
 新西兰元/日                   84.640    84.410     +0.27    -39.89   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     155.99    155.39     +0.39    +10.77    140.82
 澳元/新西兰                   1.2026    1.2024     +0.02     -4.10    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  
        
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 (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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