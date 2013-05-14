版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 11:56 BJT

重发-东京汇市：美元涨势暂歇，焦点转向美国经济数据

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                             价       价                       
                                                                  
 欧元/美元                  1.3008   1.2975    +0.25    -1.41   1.3194
 美元/日圆                  101.60   101.82    -0.22   +17.13    86.74
 欧元/日圆                  132.16   132.09    +0.05   +15.46   114.46
 美元/瑞郎                  0.9530   0.9568    -0.40    +4.10   0.9155
 英镑/美元                  1.5313   1.5297    +0.10    -5.77   1.6251
 美元/加元                  1.0099   1.0104    -0.05    +1.79   0.9921
 澳元/美元                  0.9970   0.9951    +0.19    -4.07   1.0393
 新西兰元/美                0.8279   0.8247    +0.39    -0.05   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                 101.310  101.320    -0.01   +12.40   90.130
 新西兰元/日                84.110   83.970    +0.17   -40.27  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  155.58   155.75    -0.11   +10.48   140.82
 澳元/新西兰                1.2041   1.2059    -0.15    -3.98   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
              
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 李春喜 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐