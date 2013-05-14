重发-东京汇市：美元涨势暂歇，焦点转向美国经济数据

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3008 1.2975 +0.25 -1.41 1.3194 美元/日圆 101.60 101.82 -0.22 +17.13 86.74 欧元/日圆 132.16 132.09 +0.05 +15.46 114.46 美元/瑞郎 0.9530 0.9568 -0.40 +4.10 0.9155 英镑/美元 1.5313 1.5297 +0.10 -5.77 1.6251 美元/加元 1.0099 1.0104 -0.05 +1.79 0.9921 澳元/美元 0.9970 0.9951 +0.19 -4.07 1.0393 新西兰元/美 0.8279 0.8247 +0.39 -0.05 0.8283 元 澳元/日圆 101.310 101.320 -0.01 +12.40 90.130 新西兰元/日 84.110 83.970 +0.17 -40.27 140.820 圆 英镑/日圆 155.58 155.75 -0.11 +10.48 140.82 澳元/新西兰 1.2041 1.2059 -0.15 -3.98 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当 日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年