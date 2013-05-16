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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 12:47 BJT

东京汇市：美元因制造业数据不佳而走软，兑日圆脱离四年半高点

纽约      当日     今年来   2012年
                            最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%    收市价
                                                                       
 欧元/美元                    1.2871    1.2886     -0.12     -2.45   1.3194
 美元/日圆                    102.16    102.23     -0.07    +17.78    86.74
 欧元/日圆                    131.49    131.73     -0.18    +14.88   114.46
 美元/瑞郎                    0.9653    0.9645     +0.08     +5.44   0.9155
 英镑/美元                    1.5223    1.5233     -0.07     -6.33   1.6251
 美元/加元                    1.0159    1.0157     +0.02     +2.40   0.9921
 澳元/美元                    0.9877    0.9896     -0.19     -4.96   1.0393
 新西兰元/美                  0.8244    0.8234     +0.12     -0.47   0.8283
 元                                                                 
 澳元/日圆                   100.880   101.170     -0.29    +11.93   90.130
 新西兰元/日                  84.220    84.240     -0.02    -40.19  140.820
 圆                                                                 
 英镑/日圆                    155.52    155.73     -0.13    +10.44   140.82
 澳元/新西兰                  1.1975    1.2002     -0.22     -4.51   1.2540
 元                                                                 
                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌
 幅亦以此为基准计算。
 (完)    
    
          
          
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 (编译 杜明霞；审校 隋芬)
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