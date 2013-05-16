版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 15:17 BJT

东京汇市：美元兑日圆接近四年半高点，料进一步走强

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                             价       价                       
                                                                  
 欧元/美元                  1.2857   1.2886    -0.23    -2.55   1.3194
 美元/日圆                  102.35   102.23    +0.12   +18.00    86.74
 欧元/日圆                  131.59   131.73    -0.11   +14.97   114.46
 美元/瑞郎                  0.9677   0.9645    +0.33    +5.70   0.9155
 英镑/美元                  1.5203   1.5233    -0.20    -6.45   1.6251
 美元/加元                  1.0179   1.0157    +0.22    +2.60   0.9921
 澳元/美元                  0.9833   0.9896    -0.64    -5.39   1.0393
 新西兰元/美                0.8198   0.8234    -0.44    -1.03   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                 100.620  101.170    -0.54   +11.64   90.130
 新西兰元/日                83.890   84.240    -0.42   -40.43  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  155.57   155.73    -0.10   +10.47   140.82
 澳元/新西兰                1.1987   1.2002    -0.12    -4.41   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)    
    
          
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 杜明霞；审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐