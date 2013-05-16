纽约汇市：美元兑欧元和日圆尾盘反弹，因威廉姆斯称可在今夏开始缩减购债

* 美元上涨，但升势受到美国数据所限

* 美国上周初请失业金人数跳增

* 疲弱的欧元区通胀数据令降息预期升温

路透纽约5月16日 - 美元兑欧元和日圆周四尾盘反弹上涨，盘中走势反复，美元在平盘上下游走。

旧金山联储银行总裁威廉姆斯表示，美联储可以在今夏开始缩减购买资产，并在今年年底前结束购债，之后美元反弹。

他的讲话抵消了今日稍早由美国疲弱数据带来的负面情绪。今日美国公布的数据凸显全球最大经济体的脆弱，打压了冒出来将在短期内缩减购债计划的预期。

“威廉姆斯的讲话被认为是指将减少刺激措施，这对美元有利，但对股市或欧元不利，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.2876美元，但高于周三触及的六周低点1.2842美元，周三数据显示欧元区经济连续第六季萎缩。

美元兑日圆 升0.1%，报102.31日圆，根据路透数据，周三美元兑日圆触及2008年底来最高的102.76日圆。

威廉姆斯表示，需要看到就业市场进一步成长才能确信美联储会结束购买资产。但如果就业市场继续增强，“可能早至今夏就可以有所削减购买债券，之后如果一切顺利，我们可以在今年年底结束购债。”

今日稍早，美国公布上周初请失业金人数以六个月最快速度攀升，令投资人对政府撙节措施的担忧加重，美元受创。

美联储明确表示在就业市场出现普遍和持续的成长前，美联储货币政策将保持宽松，但美元兑日圆和欧元仍出现反弹。

其他数据显示，汽油价格大跌导致4月美国消费者物价指数环比跌幅录得逾四年最大，而4月房屋开工降幅也大于预期。

“今日数据公布前，美元处于升势，大致是因对美国经济的乐观看法。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“美联储缺乏对就业和通胀的掌控，所以数据凸显进一步放宽政策的必要。”他表示，“数据也令市场有必要再度考虑对美元的看多看法。”

北美市场早盘中段，美元跌势加速，因调查显示美国大西洋沿岸中部地区5月制造业萎缩，因新订单降至约一年最低水准。

达拉斯联储银行总裁费希尔表示，美国通胀放缓温和，并可能“释出”消费者支出，他称并不担心通缩风险。

RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli表示，今日数据普遍疲弱，这提醒投资人经济仍不稳，这将令美联储保持宽松政策。

“讨论美联储缩减购买资产为时过早，但我们预计这会是在年底时。”他表示。

另外德国和法国的物价下滑凸显欧元区通缩的风险，欧元区今年年初陷入历来最长的经济衰退，令欧洲央行进一步降息的风险增加。