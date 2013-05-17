纽约汇市：美元兑日圆升穿103日圆触及四年半高位，因美国数据强劲

* 美国消费者信心提振美元

* 美元兑日圆连涨第三周

* 美国公债收益率攀升也推高美元

路透纽约5月17日 - 美元周五全面走强，兑日圆升穿103日圆水准，触及四年半高位，因数据显示美国消费者信心大大增强，促使投资者增加美元看涨押注。

有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年结束资产购买计划的臆测升温，扶助推动美元兑一篮子货币升向近三年峰值。

美元兑日圆盘中升穿103日圆大关，之前公布的数据显示，5月初美国消费者信心升至近六年最高，因美国民众对自身财务状况和经济前景的信心增强。

美国公债收益率攀升也提振美元。不过，公债收益率仍呈区间波动走势。

“数据公布后，美元/日圆大涨，升穿本周触及的高位，并在2008年10月以来首次升穿103日圆，”DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。

美元美/日圆 日高为103.29日圆，尾盘报103.24日圆，日内上扬1%。本周，美元/日圆上扬1.6%，连涨第三周，年内迄今升幅达19%。

美元指数 周五升至近三年来最高，受此拖累，金价连跌第七日，录得四年来最长跌势。

“市场希望做多美元，并出现雪球效应，”法国兴业银行的汇市策略师Sebastien Galy表示，“市场不顾一切地追随趋势，一旦他们认定形成了某种趋势，就会建立美元头寸，尤其是作为一种跨资产对冲。”

鲜有人担心美元升势短期内会失去动能。

“今年，美元走势主导市场，因为看起来，美国就业市场和楼市正在复苏，”德国商业银行的汇市策略师Peter Kinsella表示，“尽管我们预计美联储在撤走刺激举措时将会谨慎行事，但经济复苏应会推动美元走强，”他说。

欧元兑美元跌至六周低位，受累于市场传言欧洲央行正就准备调降银行在央行的存款利率至负值的问题征求银行的意见。

欧洲央行欧执委亚斯穆森和科尔周五表示，货币政策将保持宽松，巩固了央行可能利用实施负存款利率等非常规举措支持深陷衰退的经济的观点。

“尽管近期部分数据不佳，但投资者对美国经济复苏仍持乐观看法，今天的主题是美元普涨，”野村证券的汇市策略师Charles St-Arnaud表示。

“与此同时，欧元区数据显示，该地区仍深陷衰退，引发市场预期，欧洲央行将采取进一步行动，这也令欧元承压，”他说。

欧元兑美元 触及4月4日以来最低1.2795美元。尾盘报1.2833美元，日内回落0.4%。欧元/美元本周下跌1.23%，为3月29日以来最大周度跌幅。