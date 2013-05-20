东京汇市：日圆/美元脱离低位，关注日本央行会议和贝南克证词陈述

一些乐观的经济数据助长了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍晚缩减大规模刺激举措的传言，最近几周为美元提供了支撑。

周五公布的数据显示，5月14止当周投机客的美元多头仓位升至11个月来最高。

但美元多头将会密切关注美联储主席贝南克的证词陈述，因其迄今并未暗示会很快放慢联储的买债计划。

巴克莱资本的分析师写道，“我们预计贝南克将重申坚持宽松政策立场，同时坚持最新的政策声明，即准备随着经济情况的变化，增加或缩减量化宽松的规模。”(完)

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