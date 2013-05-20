更新版-纽约汇市：美元全面回落，贝南克讲话前市场气氛谨慎

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2882 1.2838 +0.34 -2.36 1.3194 美元/日圆 102.26 103.18 -0.89 +17.89 86.74 欧元/日圆 131.74 132.58 -0.63 +15.11 114.45 美元/瑞郎 0.9666 0.9723 -0.59 +5.58 0.9155 英镑/美元 1.5254 1.5169 +0.56 -6.14 1.6251 美元/加元 1.0240 1.0276 -0.35 +3.22 0.9921 澳元/美元 0.9806 0.9723 +0.85 -5.65 1.0393 欧元/瑞郎 1.2457 1.2479 -0.18 +3.16 1.2075 欧元/英镑 0.8444 0.8458 -0.17 +4.07 0.8114 新西兰元/美元 0.8170 0.8063 +1.33 -1.36 0.8283 美元/挪威克朗 5.8333 5.8497 -0.28 +4.86 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5138 7.5093 +0.06 +2.36 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6509 6.6919 -0.61 +2.34 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5697 8.5915 -0.25 -0.09 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。