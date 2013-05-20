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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 07:00 BJT

更新版-纽约汇市：美元全面回落，贝南克讲话前市场气氛谨慎

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 欧元/美元                        1.2882     1.2838      +0.34      -2.36     1.3194
 美元/日圆                        102.26     103.18      -0.89     +17.89      86.74
 欧元/日圆                        131.74     132.58      -0.63     +15.11     114.45
 美元/瑞郎                        0.9666     0.9723      -0.59      +5.58     0.9155
 英镑/美元                        1.5254     1.5169      +0.56      -6.14     1.6251
 美元/加元                        1.0240     1.0276      -0.35      +3.22     0.9921
 澳元/美元                        0.9806     0.9723      +0.85      -5.65     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2457     1.2479      -0.18      +3.16     1.2075
 欧元/英镑                        0.8444     0.8458      -0.17      +4.07     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8170     0.8063      +1.33      -1.36     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8333     5.8497      -0.28      +4.86     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.5138     7.5093      +0.06      +2.36     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.6509     6.6919      -0.61      +2.34     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.5697     8.5915      -0.25      -0.09     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 
    (完)
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