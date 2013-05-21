东京汇市：美元兑日圆微升，受助于日本官员澄清有关日圆贬值的评论

日本央行周二开始举行为期两天的会议，料维持政策不变，但可能利用购债计划来抑制近期上涨的收益率。分析师称日圆似乎将重拾近期跌势，因东京致力于采取更宽松的货币政策。

市场目前等待美联储主席周三在国会发表的证词，近期美联储官员的言论已经引燃美联储可能很快减少购债的猜测。

美元指数 较纽约尾盘上涨0.2%至83.877，但仍低于周五所及的2010年7月以来高点84.371。

欧元兑美元 持稳于1.2879，接近周五触及的一个月低位1.2795。欧元兑日圆上升，报131.90，不过仍位于支撑位131.11和阻力位132.78之间，后者是5月14日所及的三年半高位。

澳元兑美元 跌0.3%至0.9786，美元兑日圆上涨引发澳元下挫。澳元兑美元接近周五触及的11个月低位0.9711。

澳元本月已经下跌5.6%，而且自日本央行4月4日宣布大胆的宽松计划后，澳元兑日圆 仅上涨3.2%，相比而言美元上涨了10%。(完)

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