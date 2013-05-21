东京汇市：美元兑日圆微升，受助于日本官员澄清有关日圆贬值的评论

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
日本央行周二开始举行为期两天的会议，料维持政策不变，但可能利用购债计划来抑制近期上涨的收益率。分析师称日圆似乎将重拾近期跌势，因东京致力于采取更宽松的货币政策。
市场目前等待美联储主席周三在国会发表的证词，近期美联储官员的言论已经引燃美联储可能很快减少购债的猜测。
美元指数 较纽约尾盘上涨0.2%至83.877，但仍低于周五所及的2010年7月以来高点84.371。
欧元兑美元 持稳于1.2879，接近周五触及的一个月低位1.2795。欧元兑日圆上升，报131.90，不过仍位于支撑位131.11和阻力位132.78之间，后者是5月14日所及的三年半高位。
澳元兑美元 跌0.3%至0.9786，美元兑日圆上涨引发澳元下挫。澳元兑美元接近周五触及的11个月低位0.9711。
澳元本月已经下跌5.6%，而且自日本央行4月4日宣布大胆的宽松计划后，澳元兑日圆 仅上涨3.2%，相比而言美元上涨了10%。(完)
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路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行