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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 09:40 BJT

东京汇市：美元兑日圆从两周低位回升，关注日股走势

分析师还指出，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)趋向缩减购债规模的预期支撑美元。美联储主席贝南克周三表示，未来某次会议上可能做出这一决定。

欧元兑美元 回落0.2%至1.2909。

外界愈发认为美联储将撤出购债计划，这种观点打压澳元。之前澳元不断吸引追求更高回报的资金流入。

澳元兑美元 跌0.7%报0.9667，慢慢逼近周四所及一年低点0.9593。

中国5月制造业活动七个月来首次萎缩，加剧对中国经济复苏已停滞的担忧，该数据亦令澳元承压。(完)

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