东京汇市：美元兑日圆从两周低位回升，关注日股走势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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分析师还指出，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)趋向缩减购债规模的预期支撑美元。美联储主席贝南克周三表示，未来某次会议上可能做出这一决定。
欧元兑美元 回落0.2%至1.2909。
外界愈发认为美联储将撤出购债计划，这种观点打压澳元。之前澳元不断吸引追求更高回报的资金流入。
澳元兑美元 跌0.7%报0.9667，慢慢逼近周四所及一年低点0.9593。
中国5月制造业活动七个月来首次萎缩，加剧对中国经济复苏已停滞的担忧，该数据亦令澳元承压。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/杜明霞/兰秀娟/李爽; 审校 戴素萍/张荻/李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。