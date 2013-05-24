纽约汇市：美元兑日圆势将录得约两年最差周度表现

* 日圆可能进一步扩大反弹，但跌势完整

* 美元兑日圆本周势将大跌2.2%

* 德国Ifo数据公布后，欧元将迎来三周内首周上涨

路透纽约5月24日 - 美元兑日圆本周势将录得近两年最大周度跌幅，周五延续了昨日的跌势，因日本股市的波动性促使投资人对日圆的空头押注锁定获利。

日本央行的激进宽松货币政策带动美元兑日圆今年迄今大涨16%，触及四年半高位，分析师预计美元还将进一步上涨。欧元兑日圆今年迄今升幅达到14%。

但在周三美联储主席贝南克讲话引发市场臆测美联储可能接近减少购债，导致全球股市下挫，资金涌入避险货币后，日圆出现反弹。

一些分析师相信，日圆近期跌势已经过度过快，尽管因预期日本将进一步放宽政策，日圆的反弹可能都是暂时的。对美联储可能在今年稍后减少刺激措施的期望也令美元的动能增加。

“短期前景是美元兑日圆跌向100日圆水准，”BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示，“我们认为美元/日圆可能已经超过了合理价。”

他表示，美国下周一阵亡将士纪念日假期长周末也促使投资人获利了结。

根据路透数据，美元兑日圆 跌1.1%，报100.90日圆，盘中触及日低100.68日圆的两周低点。

本周，美元兑日圆跌2.24%，为2011年7月来最差周度表现。

日本股市日经225指数 大幅波动，从劲扬3.6%到劲挫3.5%，周五收高0.9%，周四急跌达7.3%。

“日圆走软的趋势将持续。但短期会有修正，这可能会是一次具规模的修正。”摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示。

欧元兑日圆 跌1.1%，报130.51日圆，日低为130.10日圆。

欧元兑美元 变动不大，报1.2933美元。

稍早，在德国公布的Ifo景气调查显示5月企业信心改善程度远超预期，展现出欧洲最大经济体经济正在复苏后，欧元攀升。

但在美国公布的4月耐用品订单数据缓和了投资人对美国经济的担忧后，美元反弹。

本周欧元兑美元升0.7%，为三周内首次上涨。