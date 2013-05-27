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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 11:39 BJT

东京汇市：美元兑日圆延续上周跌势，跟随日股跌势

纽约      当日     今年来   2012年
                           最新报价  上收市价  涨跌%    涨跌%    收市价
                                                                 
 欧元/美元                 1.2927    1.2929    -0.02    -2.02    1.3194
 美元/日圆                 100.98    101.27    -0.29    +16.42   86.74
 欧元/日圆                 130.54    130.93    -0.30    +14.05   114.46
 美元/瑞郎                 0.9617    0.9615    +0.02    +5.05    0.9155
 英镑/美元                 1.5124    1.5125    -0.01    -6.93    1.6251
 美元/加元                 1.0327    1.0317    +0.10    +4.09    0.9921
 澳元/美元                 0.9635    0.9645    -0.10    -7.29    1.0393
 新西兰元/美               0.8086    0.8090    -0.05    -2.38    0.8283
 元                                                              
 澳元/日圆                 97.270    97.670    -0.41    +7.92    90.130
 新西兰元/日               81.650    81.930    -0.34    -42.02   140.820
 圆                                                              
 英镑/日圆                 152.72    153.17    -0.29    +8.45    140.82
 澳元/新西兰               1.1907    1.1903    +0.03    -5.05    1.2540
 元                                                              
                                                                 
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日
 涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
    
      
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 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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