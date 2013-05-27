欧洲汇市：日圆兑美元在清淡交投中继续反弹，欧元兑美元小涨

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 日圆兑美元继续自四年半低点反弹
* 欧元兑美元小涨，但升势受限
* 交投迟滞，因美国和英国因假期休市
路透伦敦5月27日 - 日圆周一上涨，兑美元保持在近两周半高位，股市疲弱鼓励投资人对避险货币日圆的大跌进行获利了结。
欧元兑美元也小涨，受助于意大利和西班牙借款成本下降。但交投迟滞，因英国和美国都是公众假期，市场休市。
美元兑日圆 跌0.3%，报100.96日圆，接近上周五的100.66日圆的5月10日来最低点。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能很快缩减宽松货币政策后，股市上周大跌，为美元兑日圆今年劲升近20%至四年半高位103.74日圆后的修正走势提供了理由。
周一，日股日经225指数 重挫3.2%，鼓励了对美元的进一步抛售，市场人士未受欧股 小幅反弹的影响。
“预计美元/日圆出现几天的修正走势是合理的...之前有大量资金流入日股，且有大量投机性美元买盘和日圆卖盘。”SEB首席汇市策略师Carl Hammer表示。
仓位数据显示，投机商在5月21日该周增加美元多头至至少是2008年6月来最高，且增加了日圆空头。许多投机商可能现在正寻求对这些仓位获利了结。
但多数分析师预计日圆将重拾近期的跌势，因日本央行在4月初宣布了激进的宽松货币政策。
“我们仍认为从中长期来看，日圆将走软。日圆短期内处于修正阶段，但美元会保持在100日圆之上。”德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke表示。
美元兑日圆持于101.07日圆技术阻力位下方，这是21日移动均线切入位，而交易商表示，美元走势可能受到稍后据报的选择权阻力位100.75日圆和101日圆到期的影响。
美元指数 跌0.1%，报83.609，上周跌约0.7%。
欧元兑美元 小涨0.1%，报1.2944美元，但交易商报称在1.2970美元上方有卖盘。欧元兑日圆 跌0.3%，报130.71日圆。
欧元兑美元在55日移动均线切入位1.2983美元和21日移动均线切入位1.2997美元面临技术阻力位，投资人担心欧洲央行可能选择进一步降息。
欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周一表示，只要有必要，就将一直维持扩张性的货币政策，但是如果低利率维持太长时间，也会带来新的风险。(完)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。