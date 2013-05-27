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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 22:52 BJT

欧洲汇市：日圆兑美元在清淡交投中继续反弹，欧元兑美元小涨

* 日圆兑美元继续自四年半低点反弹

* 欧元兑美元小涨，但升势受限

* 交投迟滞，因美国和英国因假期休市

路透伦敦5月27日 - 日圆周一上涨，兑美元保持在近两周半高位，股市疲弱鼓励投资人对避险货币日圆的大跌进行获利了结。

欧元兑美元也小涨，受助于意大利和西班牙借款成本下降。但交投迟滞，因英国和美国都是公众假期，市场休市。

美元兑日圆 跌0.3%，报100.96日圆，接近上周五的100.66日圆的5月10日来最低点。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能很快缩减宽松货币政策后，股市上周大跌，为美元兑日圆今年劲升近20%至四年半高位103.74日圆后的修正走势提供了理由。

周一，日股日经225指数 重挫3.2%，鼓励了对美元的进一步抛售，市场人士未受欧股 小幅反弹的影响。

“预计美元/日圆出现几天的修正走势是合理的...之前有大量资金流入日股，且有大量投机性美元买盘和日圆卖盘。”SEB首席汇市策略师Carl Hammer表示。

仓位数据显示，投机商在5月21日该周增加美元多头至至少是2008年6月来最高，且增加了日圆空头。许多投机商可能现在正寻求对这些仓位获利了结。

但多数分析师预计日圆将重拾近期的跌势，因日本央行在4月初宣布了激进的宽松货币政策。

“我们仍认为从中长期来看，日圆将走软。日圆短期内处于修正阶段，但美元会保持在100日圆之上。”德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke表示。

美元兑日圆持于101.07日圆技术阻力位下方，这是21日移动均线切入位，而交易商表示，美元走势可能受到稍后据报的选择权阻力位100.75日圆和101日圆到期的影响。

美元指数 跌0.1%，报83.609，上周跌约0.7%。

欧元兑美元 小涨0.1%，报1.2944美元，但交易商报称在1.2970美元上方有卖盘。欧元兑日圆 跌0.3%，报130.71日圆。

欧元兑美元在55日移动均线切入位1.2983美元和21日移动均线切入位1.2997美元面临技术阻力位，投资人担心欧洲央行可能选择进一步降息。

欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周一表示，只要有必要，就将一直维持扩张性的货币政策，但是如果低利率维持太长时间，也会带来新的风险。(完)

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