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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:56 BJT

东京汇市：日圆暂时走弱，关注日股走势以寻求指引

美元和欧元兑日圆因此双双跌至两周低点。美元兑日圆 最新报101.15日圆，日内小升0.2%，但仍接近上周五触及的低点100.66日圆。

欧元兑日圆 试图升离上周四触及的129.95附近低点，现报130.79日圆。隔夜市场交投淡静，英美市场均逢假期休市，令主要货币对在窄幅区间内交投。

市场日益担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)会缩小刺激措施规模，且进一步多迹象表明中国经济成长放缓，都促使投资者审视现状。

“今天日经股指的走势将持续成为焦点，”摩根大通策略师Anna Hibino和Thomas Anthonj在客户报告中表示。

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