东京汇市：日圆暂时走弱，关注日股走势以寻求指引

《汇市简讯》欧元/美元走势依然沉重，欧美央行政策前景差异为主因
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透5月28日 -
澳元已从上月刚创下的高点1.0583美元下跌9%。
部分分析师觉得澳元跌势过度。St. George的分析师认为，中国将持续复苏，而且对于美联储可能在数月内开始削减购债的想法是不成熟的。
St. George分析师Janu Chan表示，“这说明澳元不会偏离平价过远过久。”
“我们预测澳元在2013年末报1.02美元，在2014年末报1.00美元，因为我们认为美联储削减刺激政策要更晚一些，澳洲经济会相对强劲而且中国前景也不错。”
亚洲地区周二鲜有重要经济事件，市场关注重点都放在日股表现。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
* 支撑位在1.0700，这里是21日移动均值和1.0495-1.0906涨势50%回档位的交汇处(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选