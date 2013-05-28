东京汇市：日圆暂时走弱，关注日股走势以寻求指引

路透5月28日 -

澳元已从上月刚创下的高点1.0583美元下跌9%。

部分分析师觉得澳元跌势过度。St. George的分析师认为，中国将持续复苏，而且对于美联储可能在数月内开始削减购债的想法是不成熟的。

St. George分析师Janu Chan表示，“这说明澳元不会偏离平价过远过久。”

“我们预测澳元在2013年末报1.02美元，在2014年末报1.00美元，因为我们认为美联储削减刺激政策要更晚一些，澳洲经济会相对强劲而且中国前景也不错。”

亚洲地区周二鲜有重要经济事件，市场关注重点都放在日股表现。(完)

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