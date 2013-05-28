东京汇市：日圆走软，日本股市出现趋稳迹象

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2898 1.2929 -0.24 -2.24 1.3194 美元/日圆 101.85 100.93 +0.91 +17.42 86.74 欧元/日圆 131.35 130.47 +0.67 +14.76 114.46 美元/瑞郎 0.9674 0.9630 +0.46 +5.67 0.9155 英镑/美元 1.5084 1.5101 -0.11 -7.18 1.6251 美元/加元 1.0352 1.0337 +0.15 +4.34 0.9921 澳元/美元 0.9623 0.9631 -0.08 -7.41 1.0393 新西兰元/美 0.8068 0.8083 -0.19 -2.60 0.8283 元 澳元/日圆 98.010 97.210 +0.82 +8.74 90.130 新西兰元/日 82.170 81.580 +0.72 -41.65 140.820 圆 英镑/日圆 153.61 152.41 +0.79 +9.08 140.82 澳元/新西兰 1.1922 1.1908 +0.12 -4.93 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 侯向明)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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