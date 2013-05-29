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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 06:20 BJT

更新版-纽约汇市：美元下滑，但上行趋势看来未变

(新增文末收盘表格)
    * 美元兑日圆和瑞郎均下跌超过1%
    * 美国公债收益率从13个月高位回落

    
                                 今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.2938     1.2854      +0.65      -1.94     1.3194
 美元/日圆                        101.13     102.36      -1.20     +16.59      86.74
 欧元/日圆                        130.89     131.57      -0.52     +14.36     114.45
 美元/瑞郎                        0.9619     0.9768      -1.53      +5.07     0.9155
 英镑/美元                        1.5130     1.5040      +0.60      -6.90     1.6251
 美元/加元                        1.0351     1.0397      -0.44      +4.33     0.9921
 澳元/美元                        0.9633     0.9614      +0.20      -7.31     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2444     1.2556      -0.89      +3.06     1.2075
 欧元/英镑                        0.8552     0.8547      +0.06      +5.40     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8092     0.8071      +0.26      -2.31     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8970     5.8950      +0.03      +6.00     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.6290     7.5781      +0.67      +3.93     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.6468     6.7198      -1.09      +2.28     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6019     8.6420      -0.46      +0.28     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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