纽约汇市：美元下滑，因疲弱数据令对美联储将很快缩减购债的预期降温

* 美国下修首季经济成长数据，上周初请失业金人数意外增加

* 欧元兑美元攀升至三周高位

* 消息称日本政府退休金投资基金考虑在股市上涨后增持日股

路透纽约5月30日 - 美元兑欧元周四跌至三周低点，此前美国公布的经济数据意外疲弱，令对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快缩减货币刺激措施的预期降温。

交易商表示，对美联储可能早至夏季就可能开始缩减每月850亿美元购债计划的臆测带动美元大涨，并将期货仓位推至过度水准，令美元走势易出现逆转。

根据周四发布的数据，美国首季经济增幅略低于初值，另外上周初请失业金人数意外增加，成屋待完成销售指数增幅也不及预期。

分析师表示，数据转差可能巩固了经济仍需要大量货币刺激措施的预期。美联储主席贝南克本月表示，如果经济继续改善，美联储可能在未来几次会议上决定是否缩减购债。

美联储承诺维持指标利率在近零水准，直至失业率降至6.5%左右。4月美国失业率为7.5%。

“根据贝南克的讲话，美联储要考虑缩减购债需要两个要素，一个是需要数据更强，一个是需要对经济持续改善更有信心。今天的数据就没有支持这些结论。”BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示。

根据路透数据，欧元兑美元 升0.83%，报1.3046美元，日高为1.3061美元，为5月9日来最高。

美元兑日圆 跌0.44%，报100.69日圆，从日高101.80日圆回落。

据知情人士指出，日本政府退休金投资基金(GPIF)正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。GPIF规模超过1兆(万亿)美元，为全球最大退休基金。 之后日圆承压。

交易商表示，消息推高日股期货 ，并导致日圆遭抛售。近几个月，日股和日圆走势呈反向关联。被视为避险货币的日圆通常会得益于市场压力。

海外投资人对日股的买盘也拖累日圆下滑，因他们透过抛售日圆来对冲货币敞口。

“日本GPIF的消息发布后，日圆遭沽售背后的诱因是买入日股的海外投资人的对冲行为。”花旗欧洲G10汇市策略部门主管Valentin Marinov表示。

“如果消息被证实，可能带动日股重启升势，因此会有更多海外投资人作空日圆对冲的需求。这可能引发更多美元/日圆的买盘。”

多数市场人士预计美元/日圆在中期而言将继续上涨，因预期日本央行进一步放宽政策。

欧元兑日圆 升0.36%，报131.36日圆。

数据显示5月对欧元区经济的信心增强幅度大于预期，这进一步提振欧元。

美元指数 跌0.79%，报82.994，盘中跌至两周低点82.979。

尽管近期美元疲弱，但野村证券汇市策略部门全球主管Jens Nordvig表示，预计在未来六至九个月，美元兑主要货币将大涨。