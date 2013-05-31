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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 09:15 BJT

东京汇市：美元兑欧元盘旋在三周低点附近，之前美国公布疲弱数据

但分析师还指出，该退休基金即使调整投资立场，最早也要等到明年，而且不会马上对该基金的投资流动产生影响。

日本总务省周五公布的数据显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，为连续第六个月下跌。5月东京地区核心CPI较上年同期上升0.1%，市场预估为下滑0.2%。4月为下滑0.3%。

日本4月失业率持稳，求才求职比升至近五年来最高，表明经济复苏势头愈发稳固。

日本经济产业省周五公布，4月工业生产较前月增长1.7%，连续五个月上升,表明出口上升促使企业增加产出。

美元兑日圆本月仍可能连续第八个月上扬，为1995-96年以来最长连涨持续时间。(完)

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(编译 李爽/朱晓军 审校 张涛/徐文焰/张荻)
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