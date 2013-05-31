纽约汇市：美元走强，受强劲的美国数据带动

* 美国消费者信心指数升至近六年高位

* 欧元受疲弱数据打压，新西兰元跌至九个月低点

* 市场焦点转向下周美国5月非农就业报告

路透纽约5月31日 - 美元周五上涨，兑日圆连升八个月，因美国经济数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期更早缩减货币刺激规模的预期。

欧元兑美元和日圆下滑，受欧元区经济数据显示失业率创新高及低通胀拖累。

形成对比的是，美国5月消费者信心指数升至近六年高位，而5月中西部制造业活动在4月萎缩后反弹。强于预期的数据抵消了稍早显示通胀迟滞和消费者支出减少的报告影响。

“今日美元获得良好买盘，受美国经济数据带动，数据巩固了美联储将很快缩减量化宽松政策规模的预期，”道明证券汇市策略师Greg Moore表示。

Moore表示，道明证券认为美联储将在今年第四季左右开始减少购债。

纽约尾盘，美元指数 升0.3%，报83.272，5月大涨约1.8%，为2月来表现最好的一个月。

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，汇市投机商连续第四周增加美元多头押注，至近440亿美元，为至少2008年6月来最高。

美元兑日圆 跌0.3%，报100.39日圆，从日低100.23日圆略有反弹，后者为5月9日来最低。交易商称在重要心理关口100日圆有强劲支撑。

分析师表示，日圆短期内可能进一步反弹，因股市波动性增加促使交易商回购避险日圆。但日圆跌势仍完整，因预期日本央行实施激进宽松货币政策。

美元兑日圆在5月大涨3.2%，自9月后每月都有斩获，期内累计升幅近30%，为1970年代初金本位结束后最大八个月升势。

下周对汇市而言至关重要，因投资人开始将焦点转向5月美国非农就业报告。美联储曾表示，在美国就业市场前景明显改善前，将继续购买资产。

“市场愈发关注下周五的美国非农就业报告，因该数据可能成为促使美联储减少购债的关键数据，”Scotia Bank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

根据路透数据，欧元兑美元 跌0.4%，报1.2996美元，脱离周四触及的三周高位1.3061美元。5月份，欧元兑美元跌约1.3%，为2月来表现最差的一个月。欧元兑日圆 跌0.7%，报130.52日圆。

欧元区17国失业率4月升至12.2%，为该数据1995年开始编制以来最高。5月消费者物价指数升幅仅为1.4%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。

数据令投资人担心欧洲央行政策制定者可能进一步放宽货币政策，但路透调查结果显示，多数分析师认为欧洲央行将按兵不动。

商品相关货币也大跌，新西兰元兑美元 跌至九个月低点0.7935美元，尾盘跌1.5%，报0.7952美元。澳元兑美元 跌0.8%，报0.9576美元。

下周央行政策会议也将是市场焦点。英国央行、欧洲央行和澳洲央行都将举行会议，多数分析师预计他们都将维持货币政策不变。