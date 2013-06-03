纽约汇市：美元普跌，因数据加重了美国经济复苏的担忧

* 美国制造业萎缩重压美元

* 在日本退休基金消息发布后，美元兑日圆缩减跌幅

* 关注周四欧洲央行利率决策

* 澳元和新西兰元兑美元上扬

路透纽约6月3日 - 美元周一普跌，因美国制造业数据疲弱，令投资人不由得担心全球最大经济体，且对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快缩减货币刺激规模的预期降温。

数据显示美国5月制造业萎缩，为六个月首见，之后投资人减持美元仓位。上月中国和欧洲的制造业也表现艰困，因需求减少，显示全球经济仍需要各国央行的支持。

“今日美元走软的主要原因是逊于预期的经济数据，特别是ISM制造业数据。”野村证券汇市策略师Charles St-Arnaud表示。

“我们继续预计美元目前的跌势将是暂时的，我们相信美国经济短期内将反弹，经济数据也将改善，这会对美元有支撑作用。”他表示。

近期因投资人预计美联储可能减少其每月850亿美元刺激计划规模，美元受到提振。自美联储在全球金融危机中期推出购债计划以来，美元一直受压。

投资人翘首以待周五美国将公布的5月非农就业报告，分析师预计新增非农就业岗位17万，失业率为7.5%。

德意志银行的G10外汇策略部门主管Alan Ruskin表示，如果美国非农就业报告强劲，投资人就会轻易忘记疲弱的ISM数据，美元就会再度上扬。

美元指数 纽约尾盘跌0.84%，报82.672。

“在过去几周，美元走势更像是经济成长型货币，而不是避险货币，所以今日的数据令投资人再度思量是否美联储将缩减每月购债。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“但是话说回来，美元升势是该有所回撤，特别是美元/日圆的多头太多。”他表示。

周五的仓位数据显示，投机商继续增加对美元进一步上涨的押注，多头创下至少2008年6月来最高。

美元兑日圆 跌穿100日圆，低见98.86日圆，为5月9日来最低，纽约尾盘跌1.0%，报99.48日圆。

消息称日本政府将促请该国规模超过2万亿美元的公共退休基金增加投资股市和海外资产，这是日本首相安倍晋三准备的经济成长策略的一部分。消息发布后，美元兑日圆小幅缩减跌幅。

“ISM数据暂时限制了缩减量化宽松政策的想法，而且该数据也差到令投资人更普遍的质疑全球经济成长。”德意志银行的Ruskin表示。

**美元5月表现不错**

美元指数在5月大涨近2%后，投资人对美元锁定获利，这是美元今年迄今表现第二好的月份。美元兑日圆在5月也大涨超过3%。

欧元区数据显示制造业有稳定迹象后，欧元走强，令美元跌势进一步加剧。

欧元兑美元 升0.6%，报1.3072美元，日高为1.3107美元。

市场下一个焦点为周四的欧洲央行货币政策决定。市场人士在权衡是否会再度下调指标利率，抑或将存款利率降至负值。两个举措都可能拖累欧元下滑。

美元兑瑞郎 也跌0.8%，报0.9470瑞郎，澳元兑美元 和新西兰元兑美元 都升1.9%。

“澳元和新西兰元等较高收益货币得益于对全球央行将保持支撑性政策的预期，这会令这些货币保持收益优势。”Commonwealth的Esiner称。(完)