纽约汇市：美元兑日圆反弹，但在美国就业数据公布前料走势脆弱

* 美元反弹，重新升向100日圆水平

* 日本敦促公共养老金增加海外资产持有量

* 关注欧洲央行会议，预计将保持利率不变

* 周五将公布的美国就业数据预计将促使美联储继续实施刺激举措

路透纽约6月4日 - 美元兑日圆周二反弹，因投资者寻求利用昨日走低的机会买回美元，而日本股市的强劲走势也限制了持有日圆的需要。

一则路透报导称，日本政府将敦促管理资金规模在2万亿日圆以上的公共养老基金增加在股市和海外资产的投资。这使美元/日圆在昨日跌至四周低位后获得进一步支撑。

日经225指数 收涨2%，金融股领涨，涨幅达6%。日本公债走低，10年期公债收益率 攀升6个基点，报0.88%。

“美元多头遭逼仓，但我们知道这不会持续很长时间，因美元的长期看涨前景未受到威胁，”法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

美元/日圆 尾盘上扬0.4%，报99.94日圆，交易商称，执行价在100日圆的期权到期可能使美元/日圆持于该水准附近。周一美元/日圆触及98.86日圆的低位，因数据显示，美国5月制造业活动降至2009年6月以来最低。

不过，短期技术信号显示，美元/日圆涨势不会持续。

ScotiaBank的首席汇市策略师Camilla Sutton表示，在99.12日圆附近的50日移动均线提供支撑，收在该水准之下，将使美元/日圆跌势加速。但收在周一开盘价100.57日圆之上，将缓解部分下行压力，她说。

美元指数 尾盘上扬0.2%，报82.782。

美元周一普跌，因疲弱的美国制造业数据使美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快缩减刺激计划规模的可能性降低，尽管两位美联储决策者表示，如果数据改善，美联储将在未来几个月缩减刺激计划规模。

美联储曾承诺，在就业市场大幅改善前将保持刺激政策不变，因此，周五将公布的非农就业数据备受关注。

预计美国5月就业岗位仅小幅增长，暗示经济仍是老样子，还不是撤走刺激举措的时候。

一项路透对经济学家的调查预计，5月美国非农就业岗位增加17万个。4月为增加16.5万个。如果周五的就业数据令人失望，可能使美元多头头寸减少，但如果数据强于预期，则会提振美元。

美元/日圆的走向将会随着美国公债对就业数据的反应而改变。

欧元/美元 尾盘上扬0.1%，报1.3084美元，脱离周一触及的5月9日以来最高1.3107美元。欧元区生产者物价指数4月进一步回落，录得近四年来最大按月跌幅，使欧洲央行进一步降息的可能性犹存。

本周欧元区的最大焦点是欧洲央行周四举行的月度政策会议，预料将维持利率不变。投资者将密切关注央行总裁德拉吉会后的记者会，从中寻找降息前景的线索。

“总的来说，欧元本周的表现看起来将继续强于美元，尤其是在欧洲央行政策会议周四举行前，”DailyFX的汇市策略师Christopher Vecchio表示。

“有关欧洲央行将实施负存款利率，以扶助改善区内受压且越来越紧蹙的信贷流的臆测日盛，但我认为欧洲央行目前采取行动的机率不大，”他说。