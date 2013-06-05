东京汇市：美元逐步走升，澳元等大宗商品货币呈守势

澳元 从0.9800美元附近的高点跌至0.9647美元，几乎回吐周一全部涨幅。此次下跌令澳元距上月末创下的19个月低点0.9528美元仅一步之遥。

澳元近期看点为将于0030GMT发布的澳洲第一季GDP数据。据路透调查，分析师预期澳洲经济在第一季稳步成长0.8%.

交易商称，如果增长加快应会增强澳元吸引力，因为它会打压进一步放宽政策的预期。

“然而，若数据惨淡可能引领澳元兑美元创出新低，因其会促使市场猜测央行可能再次降息，”DailyFX的外汇分析师David Song表示。

“澳洲央行已准备好在今年下半年进一步放宽政策，以阻止经济增长和通胀面临的下行风险。”

市场还将关注汇丰于0045GMT发布的中国服务业PMI数据。如果数据意外疲弱，无疑将引发市场对中国经济减速的担忧。(完)

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