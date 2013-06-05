东京汇市：美元逐步走升，澳元等大宗商品货币呈守势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳元 从0.9800美元附近的高点跌至0.9647美元，几乎回吐周一全部涨幅。此次下跌令澳元距上月末创下的19个月低点0.9528美元仅一步之遥。
澳元近期看点为将于0030GMT发布的澳洲第一季GDP数据。据路透调查，分析师预期澳洲经济在第一季稳步成长0.8%.
交易商称，如果增长加快应会增强澳元吸引力，因为它会打压进一步放宽政策的预期。
“然而，若数据惨淡可能引领澳元兑美元创出新低，因其会促使市场猜测央行可能再次降息，”DailyFX的外汇分析师David Song表示。
“澳洲央行已准备好在今年下半年进一步放宽政策，以阻止经济增长和通胀面临的下行风险。”
市场还将关注汇丰于0045GMT发布的中国服务业PMI数据。如果数据意外疲弱，无疑将引发市场对中国经济减速的担忧。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/戴素萍/朱晓军；审校 徐文焰/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。