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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 11:33 BJT

东京汇市：美元缓步回升等待就业报告出炉，澳元受疲弱成长数据打击

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3080    1.3078     +0.02     -0.86    1.3194
 美元/日圆                     100.19    100.00     +0.19    +15.51     86.74
 欧元/日圆                     131.06    130.78     +0.21    +14.50    114.46
 美元/瑞郎                     0.9481    0.9466     +0.16     +3.56    0.9155
 英镑/美元                     1.5308    1.5312     -0.03     -5.80    1.6251
 美元/加元                     1.0343    1.0339     +0.04     +4.25    0.9921
 澳元/美元                     0.9631    0.9648     -0.18     -7.33    1.0393
 新西兰元/美                   0.8034    0.8013     +0.26     -3.01    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     96.490    96.480     +0.01     +7.06    90.130
 新西兰元/日                   80.490    80.130     +0.45    -42.84   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.37    153.12     +0.16     +8.91    140.82
 澳元/新西兰                   1.1982    1.2030     -0.40     -4.45    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 沈以文)
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