纽约汇市：美国数据疲弱引发的谨慎情绪拖累美元走低，关注欧洲央行政策会议

* 美国ADP就业报告和服务业数据重压美元

* 日本首相的成长策略令市场失望

* 欧洲央行周四政策会议可能主导欧元走势

* 重点关注周五公布的美国就业数据

路透纽约6月5日 - 美元兑日圆周三大幅走低，因5月美国民间就业岗位增长不及预期，加之服务业活动仅温和扩张，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快缩减刺激计划规模的机率降低。

近几个交易日美元走强，因投资者认为，上月公布的一系列向好经济数据可能促使美联储缩减每月购债850亿美元的量化宽松(QE)计划规模。市场认为，该计划对美元不利，因其等同于印钞。

今日公布的美国民间就业报告显示，5月企业招聘迟缓。而另一项数据显示，上周抵押贷款利率大幅攀升，使蓬勃复苏的楼市受压，进一步暗示美国经济成长在第二季失去部分动能。

ADP报告显示民间就业增长温和，而供应管理协会(ISM)公布的5月服务业数据中就业分项指数回落，这可能阻止美联储缩减其QE刺激政策规模。

周五，美国将公布综合性就业市场报告，其中包括公共部分和民间部门就业状况。

“今天的美元颓势可以被归因为对就业市场状况的不安和投资者削减多头头寸，因今天公布的就业数据暗示周五出炉的非农就业报告令人失望的可能性增大，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“美联储曾表示，将密切关注经济数据，因此，周五的数据显得尤为重要，因它将对美联储是否缩减月度购债规模产生重大影响，”他说。

预计美国劳工部将公布，就业岗位仅小幅增长，5月非农就业岗位增加17万个，4月为增加16.5万个。

美联储周三公布的褐皮书称，企业招聘以“审慎的步伐”增长，不过各地区的情况好坏不一。

纽约汇市下午早段，美元兑日圆跌至98.95日圆的低位，因在市场普遍撤离风险资产之时，投资者买入日圆避险。美元兑日圆 尾盘报99.18日圆，日内回落0.8%。

部分分析师相信，美联储可能在年底时开始缩减资产购买规模，弱于预期的ADP数据并未改变他们的看法。

外汇经纪公司OANDA的首席汇市策略师Dean Popplewell表示，在过去10个月中，有八次ADP数据低于非农就业数据，与预期的差距约为37,000万。

“ADP数据与实际就业数据间存在很大的差异，因此，我认为多数银行对就业市场的预期不会有什么变化，”Popplewell说，“我认为，ADP数据不会促使美联储改变其缩减其购债规模的计划，如果联储已开始考虑该计划的话。”

今日稍早，日本首相安倍三作出的增加收入的承诺令市场失望，因缺乏细节。他的讲话重创日本股市 ，欧洲股市也走低。

欧元兑美元 尾盘上扬0.1%，报1.3094美元，距离美国民间就业数据公布后触及的1.31美元之上的日高不远。

在欧洲央行周四公布利率决定前，投资者总体持谨慎态度。央行预计将保持利率不变，但疲弱的欧元区服务业活动数据暗示，经济复苏尚未开始，使央行进一步放宽政策的可能性犹存。

澳元兑美元跌至逾一年半最低，因澳洲央行周二保持了进一步放宽政策的可能性，交易商突破了一个下档期权障碍。

交易商称，市场人士突破了位于0.9525美元的期权障碍，澳元低位在0.9509美元，为2011年10月以来最低。澳元兑美元尾盘报0.9538美元，回落0.1%。

澳洲央行周二保持利率在2.75%不变，并表示可能进一步放宽政策。(完)

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