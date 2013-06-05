东京汇市：日股跌势助日圆跃升，大宗商品货币则面临沉重压力

今日稍后欧洲央行将举行政策会议，可能暂时不会采取新措施，观察今年下半年经济复苏是否如其预期般实现。

“我们认为采取重大政策举措的空间不大，因此预计欧元将维持在狭窄区域内，”巴克莱资本的分析师Chris Walker表示。

“虽然欧元基本不受意外数据的影响，我们还是预计有两个因素能改变这一情况。首先，相对利率最终会推低欧元兑美元；其次，负利率的概念给(欧洲央行总裁)德拉吉先生提供了一个口头干预的工具。”

投资者继续卖出大宗商品货币，将澳元打压至0.9511美元的低点 ，并可能测试2011年创下的低点0.9388美元。

澳元承受新压力，因周三数据显示第一季澳洲经济增长0.6%，弱于预期。

因此市场提高了对进一步降息的预期。金融市场 认为7月降息的几率接近50%。(完)

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