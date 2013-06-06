纽约汇市：美元重挫，因投资人在就业数据公布前沽出多头押注

* 美元兑日圆跌至4月中来最低

* 欧元兑美元触及2月底来最高

* 欧洲央行一如预期维持利率不变

* 市场聚焦周五的美国就业数据

路透纽约6月6日 - 美元兑日圆和欧元周四大跌，触及数月最低水准，因投资人担心美国周五公布的就业数据令人失望，促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持大规模刺激性货币政策。

周五，美国劳工部公布的非农就业报告将显示就业市场状况，并为美联储将保持刺激经济的购债计划多久提供线索。

投资及大举抛售美元多头。他们原本相信强劲的经济数据会令美联储缩减购债计划，于是建立了这些美元多头。

但由于近期的数据不尽如人意，美元兑日圆在午后初段急挫达3%，并自4月中来首次跌穿96日圆。美元指数 低见81.077，为2月底来最低。

法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Sebastien Galy认为，美元普跌的诱因是稍早兑欧元下挫。

在欧洲央行总裁德拉吉排除了短期内下调隔夜存款利率至负值的可能性后，欧元连续第二个交易日上涨。

在欧洲央行维持利率在0.5%不变后的记者会上，德拉吉表示，尽管欧洲央行技术上准备好实施负存款利率，但目前没有采取行动的理由。

德拉吉还表示，欧元区的经济活动会在一年内复苏。

“市场之前大量作多美元，而欧洲央行未能降息或下调存款利率至负值推高欧元，重压美元，因此投资人开始抛售美元兑所有货币的多头，特别是兑日圆。”Galy表示。

“投资人担心周五的就业数据将不足以为美联储缩减购债提供理据，”他指出。

美元兑日圆 大跌2.1%，报96.98日圆，盘中一度触及95.96日圆的4月中来最低。周三，美元兑日圆已下挫1%。

美元/日圆走势在过去两周一直都跟随日股日经225指数 的大跌势头，因海外投资人缩减在11月至5日日圆跌势中建立的对冲仓位。

路透访查的分析师预计5月非农就业岗位增加17万，失业率保持在7.5%，较美联储希望看到的目标6.5%仍高整整一大点。

美联储的量化宽松政策等同于印钞。美元多头原本指望美联储在其6月18-19日的下此货币政策会议上会宣布缩减购债。

尽管金融市场几乎肯定会对就业数据作出反应，一些投资人相信该数据对美联储政策的影响被夸大了。

“从美联储的角度来看，政策制定者基本上不会对一个月的就业数据太过关注。从目前至9月份，还有三个月的就业报告要发布，就业成长要加速还有大量时间，”德意志银行在报告中表示。

“因此，尽管金融市场可能会对令人失望的5月就业数据反应过度，但美联储政策制定者可能不会。这意味着美联储仍有可能早至9月17-18日货币政策会议上缩减量化宽松政策，”该行称。

周三美国公布的民间就业数据不及预期，令美元普跌的势头加剧。该数据也令市场愈发担心周五的非农就业报告可能令人失望，美联储缩减购债的可能性也会降低。

富国汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示，美国就业数据略逊预期会支撑美联储维持目前政策力道的观点，这可能令美元承压。

但他也表示，特别不佳的就业数据会让投资人担心经济成长前景，这可能会打压新兴市场货币。

欧元兑美元 触及2月底来最高的1.3304美元，纽约尾盘报1.3242美元，升1.1%。交易商表示，欧元也得益于在1.3150美元上方的买单。