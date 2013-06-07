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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 08:53 BJT

东京汇市：美元隔夜下挫后仍脆弱，关注美国非农就业数据

欧元兑日圆 报128.94日圆，周四曾跌0.8%至五周低位127.53。

欧洲央行和英国央行均维持利率不变，一如预期，也未影响市场走势。

欧洲央行周四维持主要利率不变，并称讨论了一系列其它政策选项。如果欧元区经济不能在今年稍晚的时候摆脱衰退，欧洲央行就可以使用这些政策工具 。

今日亚洲鲜有可影响市场走势的经济面消息，因此在美国非农就业报告出炉前，市场焦点主要在走势振荡的日本股市上。(完)

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