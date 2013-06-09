更新版-纽约汇市：美元反弹，因美国就业数据显示经济韧性

(新增文末表格) * 美国非农就业报告显示就业增长加速 * 投机商在过去一周缩减美元多头押注 * 费城联储总裁普洛瑟称央行应结束购债计划 * 美元兑日圆势将录得近三年最差周度表现 路透纽约6月7日 - 美元周五从昨日大跌中反弹，因此前美国劳工部公布的数据显示 5月就业稳健增长，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年稍后缩减大规模购债 的预期又被激活。 本周稍早疲弱的就业市场数据令美元承压，多数投资人预期非农就业报告可能疲弱 ，但结果增幅略胜预期，显示就业市场的韧性。 劳工部报告显示5月美国非农就业岗位增加17.5万，失业率由4月的7.5%小涨至7.6% 。分析师也受到另一家庭调查显示5月就业增长所鼓舞。 投资人愈发感觉美联储今年将开始缩减目前的第三套量化宽松政策，可能早至9月。 市场普遍认为每月850亿美元的购债对美元不利，因这等同于印钞。 根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在最近一周缩减了美 元多头押注，为五周内首见。 美元兑日圆 触及日高97.75日圆，盘中稍早一度触及两个月低点。在美国就业 报告公布前，美元大跌1.6%。纽约尾盘，美元兑日圆升0.5%，报97.38美元，本周美元兑 日圆重挫3.1%，为2009年7月来表现最差的一周。 周四，美元兑日圆录得三年单日最大跌幅。 法国巴黎银行外汇策略师Vassili Serebriakov表示，预计美元兑日圆年底前将升至 108日圆。 “过多的美元多头在过去一周遭逼仓。预计短期内这样的状况将持续，之后美元才 能恢复升势，”他表示。 “我们预计在12月前美联储不会宣布缩减购债，但鉴于近期利率的波动，控制市场 的预期仍将是美联储的主要工作。”他称。 费城联储总裁普洛瑟表示，最新的美国就业报告显示政府减支迄今对经济的损害没 有像一些人士担心的那么严重，并称数据巩固了他所持的联储现在就应减少购债的观点 。 短期美国利率期货交易商仍预计美联储将维持近零利率直至2015年初。 “我们认为就业数据并未使就业市场改善，以及美联储将减少购买资产的可能性明 朗化，”巴克莱资本高级美国分析师Michael Gapen表示。 他还补充道，就业市场改善将保持温和，趋势显示美国经济在第二季放缓。 “依我们看，这意味着美联储不太可能在6月会议上决定减少购债，宁愿在9月会议 前再多看几份就业报告，”Gapen称。 纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.2%，报1.3218美元，周四在欧洲央行总裁德拉吉 没有暗示欧元区很快将进一步放宽货币政策后，欧元兑美元触及逾三个月高位1.3306美 元。 但欧元兑美元本周势将上涨约1.7%，为1月来表现最好的一周。 美元兑瑞郎、英镑、澳元和新西兰元都上涨。 但美元兑加元下跌，加拿大公布报告显示5月就业岗位强劲增长9.5万，为11年最多 ，加元受益。 根据路透数据，纽约尾盘，美元兑加元 跌0.5%，报1.0208加元。 纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3215 1.3222 -0.05 +0.16 1.3194 美元/日圆 97.53 97.53 +0.00 +12.44 86.74 欧元/日圆 128.89 128.95 -0.05 +12.61 114.46 美元/瑞郎 0.9359 0.9359 +0.00 +2.23 0.9155 英镑/美元 1.5554 1.5557 -0.02 -4.29 1.6251 美元/加元 1.0192 1.0194 -0.02 +2.73 0.9921 澳元/美元 0.9494 0.9490 +0.04 -8.65 1.0393 新西兰元/美 0.7885 0.7885 +0.00 -4.81 0.8283 元 澳元/日圆 92.590 92.560 +0.03 +2.73 90.130 新西兰元/日 76.900 76.900 +0.00 -45.39 140.820 圆 英镑/日圆 151.70 151.73 -0.02 +7.73 140.82 澳元/新西兰 1.2033 1.2028 +0.04 -4.04 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完)