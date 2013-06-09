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亚洲 | 2013年 6月 10日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市：美元反弹，因美国就业数据显示经济韧性

* 美国非农就业报告显示就业增长加速
    * 投机商在过去一周缩减美元多头押注
    * 费城联储总裁普洛瑟称央行应结束购债计划
    * 美元兑日圆势将录得近三年最差周度表现

    路透纽约6月7日 - 美元周五从昨日大跌中反弹，因此前美国劳工部公布的数据显示
5月就业稳健增长，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年稍后缩减大规模购债
的预期又被激活。
    
    本周稍早疲弱的就业市场数据令美元承压，多数投资人预期非农就业报告可能疲弱
，但结果增幅略胜预期，显示就业市场的韧性。
    
    劳工部报告显示5月美国非农就业岗位增加17.5万，失业率由4月的7.5%小涨至7.6%
。分析师也受到另一家庭调查显示5月就业增长所鼓舞。
    
    投资人愈发感觉美联储今年将开始缩减目前的第三套量化宽松政策，可能早至9月。
    
    市场普遍认为每月850亿美元的购债对美元不利，因这等同于印钞。
    
    根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在最近一周缩减了美
元多头押注，为五周内首见。
    
    美元兑日圆 触及日高97.75日圆，盘中稍早一度触及两个月低点。在美国就业
报告公布前，美元大跌1.6%。纽约尾盘，美元兑日圆升0.5%，报97.38美元，本周美元兑
日圆重挫3.1%，为2009年7月来表现最差的一周。
    
    周四，美元兑日圆录得三年单日最大跌幅。
    
    法国巴黎银行外汇策略师Vassili Serebriakov表示，预计美元兑日圆年底前将升至
108日圆。
    
    “过多的美元多头在过去一周遭逼仓。预计短期内这样的状况将持续，之后美元才
能恢复升势，”他表示。
    
    “我们预计在12月前美联储不会宣布缩减购债，但鉴于近期利率的波动，控制市场
的预期仍将是美联储的主要工作。”他称。
    
    费城联储总裁普洛瑟表示，最新的美国就业报告显示政府减支迄今对经济的损害没
有像一些人士担心的那么严重，并称数据巩固了他所持的联储现在就应减少购债的观点
。
    
    短期美国利率期货交易商仍预计美联储将维持近零利率直至2015年初。
    
    “我们认为就业数据并未使就业市场改善，以及美联储将减少购买资产的可能性明
朗化，”巴克莱资本高级美国分析师Michael Gapen表示。
    
    他还补充道，就业市场改善将保持温和，趋势显示美国经济在第二季放缓。
    
    “依我们看，这意味着美联储不太可能在6月会议上决定减少购债，宁愿在9月会议
前再多看几份就业报告，”Gapen称。
    
    纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.2%，报1.3218美元，周四在欧洲央行总裁德拉吉
没有暗示欧元区很快将进一步放宽货币政策后，欧元兑美元触及逾三个月高位1.3306美
元。
   
    但欧元兑美元本周势将上涨约1.7%，为1月来表现最好的一周。
    
    美元兑瑞郎、英镑、澳元和新西兰元都上涨。
    
    但美元兑加元下跌，加拿大公布报告显示5月就业岗位强劲增长9.5万，为11年最多
，加元受益。
    
    根据路透数据，纽约尾盘，美元兑加元 跌0.5%，报1.0208加元。    
    
                                         纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3215    1.3222     -0.05     +0.16    1.3194
 美元/日圆                      97.53     97.53     +0.00    +12.44     86.74
 欧元/日圆                     128.89    128.95     -0.05    +12.61    114.46
 美元/瑞郎                     0.9359    0.9359     +0.00     +2.23    0.9155
 英镑/美元                     1.5554    1.5557     -0.02     -4.29    1.6251
 美元/加元                     1.0192    1.0194     -0.02     +2.73    0.9921
 澳元/美元                     0.9494    0.9490     +0.04     -8.65    1.0393
 新西兰元/美                   0.7885    0.7885     +0.00     -4.81    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.590    92.560     +0.03     +2.73    90.130
 新西兰元/日                   76.900    76.900     +0.00    -45.39   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.70    151.73     -0.02     +7.73    140.82
 澳元/新西兰                   1.2033    1.2028     +0.04     -4.04    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
    (完)

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