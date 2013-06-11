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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 11:05 BJT

东京汇市：日圆小跌，日本央行甫决议维持利率不变

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3275      1.3256       +0.14       +0.61      1.3194
 美元/日圆                            98.17       98.76       -0.60      +13.18       86.74
 欧元/日圆                           130.33      130.92       -0.45      +13.87      114.46
 美元/瑞郎                           0.9318      0.9329       -0.12       +1.78      0.9155
 英镑/美元                           1.5589      1.5571       +0.12       -4.07      1.6251
 美元/加元                           1.0184      1.0191       -0.07       +2.65      0.9921
 澳元/美元                           0.9425      0.9462       -0.39       -9.31      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7885      0.7900       -0.19       -4.81      0.8283
 澳元/日圆                           92.540      93.450       -0.97       +2.67      90.130
 新西兰元/日圆                       77.400      78.020       -0.79      -45.04     140.820
 英镑/日圆                           153.05      153.78       -0.47       +8.68      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1945      1.1968       -0.19       -4.74      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 许娜/侯向明/朱晓军/李爽  审校 沈以文)

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