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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 09:32 BJT

东京汇市：日圆兑美元继上日大涨后略微下滑，澳元企稳

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
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 欧元/美元                  1.3311   1.3314    -0.02    +0.89   1.3194
 美元/日圆                   96.40    96.01    +0.41   +11.14    86.74
 欧元/日圆                  128.30   127.83    +0.37   +12.09   114.46
 美元/瑞郎                  0.9245   0.9244    +0.01    +0.98   0.9155
 英镑/美元                  1.5644   1.5646    -0.01    -3.74   1.6251
 美元/加元                  1.0191   1.0184    +0.07    +2.72   0.9921
 澳元/美元                  0.9464   0.9424    +0.42    -8.94   1.0393
 新西兰元/美                0.7898   0.7872    +0.33    -4.65   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                  91.220   90.470    +0.83    +1.21   90.130
 新西兰元/日                76.160   75.580    +0.77   -45.92  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  150.79   150.25    +0.36    +7.08   140.82
 澳元/新西兰                1.1977   1.1960    +0.14    -4.49   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)    
    
          
          
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 (编译 杜明霞；审校 张涛)

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