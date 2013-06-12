东京汇市：日圆兑美元继上日大涨后略微下滑，澳元企稳

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3311 1.3314 -0.02 +0.89 1.3194 美元/日圆 96.40 96.01 +0.41 +11.14 86.74 欧元/日圆 128.30 127.83 +0.37 +12.09 114.46 美元/瑞郎 0.9245 0.9244 +0.01 +0.98 0.9155 英镑/美元 1.5644 1.5646 -0.01 -3.74 1.6251 美元/加元 1.0191 1.0184 +0.07 +2.72 0.9921 澳元/美元 0.9464 0.9424 +0.42 -8.94 1.0393 新西兰元/美 0.7898 0.7872 +0.33 -4.65 0.8283 元 澳元/日圆 91.220 90.470 +0.83 +1.21 90.130 新西兰元/日 76.160 75.580 +0.77 -45.92 140.820 圆 英镑/日圆 150.79 150.25 +0.36 +7.08 140.82 澳元/新西兰 1.1977 1.1960 +0.14 -4.49 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当 日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。