东京汇市：美元/日圆持稳，此前曾因日央行未出台新举措而急挫

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3311 1.3314 -0.02 +0.89 1.3194 美元/日圆 96.31 96.01 +0.31 +11.03 86.74 欧元/日圆 128.18 127.83 +0.27 +11.99 114.46 美元/瑞郎 0.9235 0.9244 -0.10 +0.87 0.9155 英镑/美元 1.5644 1.5646 -0.01 -3.74 1.6251 美元/加元 1.0209 1.0184 +0.25 +2.90 0.9921 澳元/美元 0.9466 0.9424 +0.45 -8.92 1.0393 新西兰元/美 0.7902 0.7872 +0.38 -4.60 0.8283 元 澳元/日圆 91.160 90.470 +0.76 +1.14 90.130 新西兰元/日 76.060 75.580 +0.64 -45.99 140.820 圆 英镑/日圆 150.63 150.25 +0.25 +6.97 140.82 澳元/新西兰 1.1975 1.1960 +0.13 -4.51 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜; 审校 张涛)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。