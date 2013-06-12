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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 12:14 BJT

东京汇市：美元/日圆持稳，此前曾因日央行未出台新举措而急挫

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3311    1.3314     -0.02     +0.89    1.3194
 美元/日圆                      96.31     96.01     +0.31    +11.03     86.74
 欧元/日圆                     128.18    127.83     +0.27    +11.99    114.46
 美元/瑞郎                     0.9235    0.9244     -0.10     +0.87    0.9155
 英镑/美元                     1.5644    1.5646     -0.01     -3.74    1.6251
 美元/加元                     1.0209    1.0184     +0.25     +2.90    0.9921
 澳元/美元                     0.9466    0.9424     +0.45     -8.92    1.0393
 新西兰元/美                   0.7902    0.7872     +0.38     -4.60    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.160    90.470     +0.76     +1.14    90.130
 新西兰元/日                   76.060    75.580     +0.64    -45.99   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.63    150.25     +0.25     +6.97    140.82
 澳元/新西兰                   1.1975    1.1960     +0.13     -4.51    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 张涛)

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