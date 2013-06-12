纽约汇市：美元普跌，受美联储政策前景的不确定性打压

* 美元跌至四个月低点，交投清淡

* 日圆延续升势，澳元兑美元大涨

* 欧元兑美元小涨

路透纽约6月12日 - 美元周三普跌，因投资人再度评估近期对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今夏缩减刺激措施的预期。

美联储何时将缩减每月购债规模的不确定性令汇市愈发波动，并将美元指数压低至四个月低点。美联储将在6月18-19日举行下一次货币政策会议。

美元指数 跌穿200日移动均线切入位，纽约尾盘跌0.25%，报80.92。

“在下周美联储会议前市场还将有大量整固，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“市场普遍波动，投资人担心美联储将在今年稍后缩减购债。”

而且，日本央行周二决定不进一步放宽货币政策引发市场出脱日圆空头。

整体而言，美元兑日圆跌至两个半月低点，兑欧元、瑞郎和英镑约在四个月低点。

Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示，“越来越多的迹象现实，刺激性货币政策看来已经到了极限。”

新兴市场也在退出宽松货币政策的主要受害者之列，其货币承受巨大卖压。

“对美联储何时可能缩减刺激措施的讨论更加激烈...美联储可能不会在未来几个月宣布什么。”Forex.com汇市策略师Eric Viloria表示。

美元兑日圆 跌0.22%，报95.81日圆，盘中跌至95.13日圆的4月4日来最低。周二，美元兑日圆收在100日移动均线切入位下方，为10月来首见。

根据路透数据，欧元兑美元 升0.13%，报1.3331美元。

欧元兑日圆 持稳，报127.84日圆，收复盘中失地。

周三，兑美元涨幅最大的是澳元和新西兰元，部分受助于澳洲6月消费者信心反弹。

澳元兑美元 高见0.9564美元，之后回落至0.9468美元，升0.47%。新西兰元兑美元 大涨逾1%，报0.7956美元。