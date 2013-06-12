纽约汇市：美元普跌，受美联储政策前景的不确定性打压

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
* 美元跌至四个月低点，交投清淡
* 日圆延续升势，澳元兑美元大涨
* 欧元兑美元小涨
路透纽约6月12日 - 美元周三普跌，因投资人再度评估近期对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今夏缩减刺激措施的预期。
美联储何时将缩减每月购债规模的不确定性令汇市愈发波动，并将美元指数压低至四个月低点。美联储将在6月18-19日举行下一次货币政策会议。
美元指数 跌穿200日移动均线切入位，纽约尾盘跌0.25%，报80.92。
“在下周美联储会议前市场还将有大量整固，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“市场普遍波动，投资人担心美联储将在今年稍后缩减购债。”
而且，日本央行周二决定不进一步放宽货币政策引发市场出脱日圆空头。
整体而言，美元兑日圆跌至两个半月低点，兑欧元、瑞郎和英镑约在四个月低点。
Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示，“越来越多的迹象现实，刺激性货币政策看来已经到了极限。”
新兴市场也在退出宽松货币政策的主要受害者之列，其货币承受巨大卖压。
“对美联储何时可能缩减刺激措施的讨论更加激烈...美联储可能不会在未来几个月宣布什么。”Forex.com汇市策略师Eric Viloria表示。
美元兑日圆 跌0.22%，报95.81日圆，盘中跌至95.13日圆的4月4日来最低。周二，美元兑日圆收在100日移动均线切入位下方，为10月来首见。
根据路透数据，欧元兑美元 升0.13%，报1.3331美元。
欧元兑日圆 持稳，报127.84日圆，收复盘中失地。
周三，兑美元涨幅最大的是澳元和新西兰元，部分受助于澳洲6月消费者信心反弹。
澳元兑美元 高见0.9564美元，之后回落至0.9468美元，升0.47%。新西兰元兑美元 大涨逾1%，报0.7956美元。
英镑兑美元 一度升至2月初来最高的1.5699美元，交易商称在1.57美元水准遭遇强劲阻力。(完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。