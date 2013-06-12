东京汇市：美元指数徘徊在四个月低点附近，澳元走势观望澳洲就业数据

澳元投资者短期内的关注焦点是0130GMT将出炉的澳洲5月就业报告。路透访问的分析师预期澳洲5月就业人口减少10,000人，失业率从5.5%微升至5.6%。

若这份受到密切关注的报告有任何令人失望之处，无疑将令澳元空头有新的动力打压澳元。

新西兰元兑美元 亦走升至0.7953美元，从本周稍早触及的一年低点0.7761反弹。

新西兰央行表示，预计将在年内剩余时间里维持利率在记录低点不变。此后新西兰元涨势减弱。

新西兰央行总裁惠勒还表示，该央行已作好准备，若新西兰元进一步走强将会出手干预。

“随着其他市场陆续开盘，新西兰元兑美元以外货币可能表现不佳...”道明证券亚太研究部主管Annette Beacher称，“不过，我们认为仍有足够的理由看多新西兰元，而且我们仍维持新西兰元年底汇价目标在0.8300。”(完)

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