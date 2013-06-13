纽约汇市：日圆兑美元触及4月4日来最高位，因日股下挫

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 日圆兑美元触及4月4日日本央行宣布刺激措施以来最高位
* 在美国公布经济数据后，美元小幅缩减跌幅
* 选择权市场显示短期美元/日圆走势不确定
* 欧元兑美元从四个月高位下滑
路透纽约6月13日 - 日圆兑美元和欧元周四升至4月日本央行祭出激进刺激措施以来的最高水准，因日本股市下滑引发市场出脱日圆空头仓位。
日本央行本周稍早没有宣布新的刺激措施后，投资人感觉到日本央行的决心正在动摇，这带动日圆大涨，拖累股市下挫。这些走势是日本央行宣布刺激计划时最不希望看到的市况。
而且，投资人臆测何时美联储可能开始缩减货币刺激措施，令汇市波动性增加。
美国公布的经济数据显示5月零售销售优于预期，上周初请失业金人数减少，美元因此缩减跌幅，但数据不足以扭转美元跌势。
“我认为今日的零售销售数据，以及初请失业金数据是经济成长的积极迹象，但不足以促使美联储在6月采取行动，而是给予美联储更多时间以便可能在9月行动。”Pioneer Investments汇市部门董事Paresh Upadhyaya表示。
日股日经225指数 在过去四周大跌，之前在11月至5月暴涨超过75%。
对央行货币政策前景的不确定性令投资人出脱对冲仓位，这些仓位是他们为了受益于股市上涨，并避免受日圆下滑拖累建立的。
周五日本股市开盘前，在芝加哥交易的6月日经股指期货显示周五日股将开低，该合约跌65点，报12,935点。
美元兑日圆 低见93.78日圆，为4月4日来最低。纽约尾盘，美元报95.12日圆，跌0.92%。
欧元兑日圆 跌0.72%，报127.16日圆，在亚洲交易时段跌穿100日移动均线切入位后重新站上该水准。
根据法国巴黎银行，鉴于日股为美元兑日圆交易提供指引，短期内没有什么能阻挡利空走势。
“如果你相信政策制定者决定市况的能力的话，我们认为这波行情将最终为抛售日圆提供良好机会。”法国巴黎银行表示。
分析师表示，通常在金融市场动荡时期上涨的日圆目前走强，是因为投资人担心日本首相的激进政策无法提振经济和避免通缩。
“过去几日，尽管美国收益率上升，但美元遭到逼仓，令许多市场人士困惑。”法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Alvin Tan表示。
显示短期美元/日圆走势方向不明朗的是，美元/日圆一个月隐含波动性指数 跳升至逾两年最高水准。
美元指数 跌0.33%，报80.68，离今日稍早触及的近四个月低点80.50不远。
澳元兑美元 尾盘大涨1.8%，报0.9653美元。
欧元兑美元 触及近四个月高位1.3390美元，但交易商报称在1.3400美元有卖盘，欧元缩减升幅，纽约尾盘报1.3365美元，升0.22%。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。