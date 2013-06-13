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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 06:25 BJT

更新版-纽约汇市：日圆兑美元触及4月4日来最高位，因日股下挫

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                      1.3374    1.3336     +0.28     +1.36    1.3194
 美元/日圆                       95.36     96.00     -0.67     +9.94     86.74
 欧元/日圆                      127.53    128.06     -0.41    +11.43    114.45
 美元/瑞郎                      0.9217    0.9203     +0.15     +0.68    0.9155
 英镑/美元                      1.5718    1.5677     +0.26     -3.28    1.6251
 美元/加元                      1.0156    1.0207     -0.50     +2.37    0.9921
 澳元/美元                      0.9636    0.9480     +1.65     -7.28    1.0393
 欧元/瑞郎                      1.2327    1.2278     +0.40     +2.09    1.2075
 欧元/英镑                      0.8509    0.8503     +0.07     +4.87    0.8114
 新西兰元/美元                  0.8096    0.7986     +1.38     -2.26    0.8283
 美元/挪威克朗                  5.7382    5.7553     -0.30     +3.15    5.5630
 欧元/挪威克朗                  7.6752    7.6741     +0.01     +4.56    7.3403
 美元/瑞典克朗                  6.4726    6.5123     -0.61     -0.40    6.4986
 欧元/瑞典克朗                  8.6637    8.6864     -0.26     +1.00    8.5777
                                                                              
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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