更新版-纽约汇市：日圆兑美元触及4月4日来最高位，因日股下挫

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3374 1.3336 +0.28 +1.36 1.3194 美元/日圆 95.36 96.00 -0.67 +9.94 86.74 欧元/日圆 127.53 128.06 -0.41 +11.43 114.45 美元/瑞郎 0.9217 0.9203 +0.15 +0.68 0.9155 英镑/美元 1.5718 1.5677 +0.26 -3.28 1.6251 美元/加元 1.0156 1.0207 -0.50 +2.37 0.9921 澳元/美元 0.9636 0.9480 +1.65 -7.28 1.0393 欧元/瑞郎 1.2327 1.2278 +0.40 +2.09 1.2075 欧元/英镑 0.8509 0.8503 +0.07 +4.87 0.8114 新西兰元/美元 0.8096 0.7986 +1.38 -2.26 0.8283 美元/挪威克朗 5.7382 5.7553 -0.30 +3.15 5.5630 欧元/挪威克朗 7.6752 7.6741 +0.01 +4.56 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4726 6.5123 -0.61 -0.40 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6637 8.6864 -0.26 +1.00 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。