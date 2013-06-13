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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 07:57 BJT

东京汇市：美元承压，日股动向料为日圆走势提供指引

日股走势极度震荡也搅动外汇市场，迫使许多投资者解除日圆空仓，日本央行刺激经济的努力在很大程度上已落空。

这波市场震荡开始时，恰逢投资者开始担心，美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将在今年着手缩减大规模的刺激举措。

目前市场在等待观望，看美联储主席贝南克在6月18-19日政策会议后，是否会尝试安抚市场。

“对5月以来市场走势的一种解读是，投资者已经开始为失去联储极端宽松政策而‘悲伤’，”德意志银行的分析师Alan Ruskin称。

“在未来一周，投资者应对贝南克尝试安抚市场忧虑作好准备。”
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