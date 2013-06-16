重发-重温稿-纽约汇市：日圆持续升势，市场不确定货币政策前景

(重发以修改标头格式) * 日经股指期货下滑令日圆升势加速 * 投资人关注下周美联储会议 路透纽约6月14日 - 日圆兑美元周五连升四日，兑欧元也上涨，因投 资人不确定央行是否将维持宽松政策，遂出脱日圆空头。 由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一次货币政策会议还有几天 就要举行，市场愈发关注何时美联储可能缩减刺激措施，不确定性也在增 加。 而且，对日本央行刺激政策承诺的疑虑也导致一些投资人退出日圆套 利交易。这种交易是利用低收益的日圆来为美股等较高收益资产注资。 “兑欧元的升势并不让我意外，因美元和日圆升势通常同风险意愿降 低相关。市场避险情绪升温。”BNY Mellon全球市场策略师Michael Wool folk表示。 “在美国货币政策更明确前，投资人不会碰套利交易。这些投资于股 市和其他日本以外高收益资产的作空日圆仓位近期遭重创，因日股和美股 大跌，日圆大涨，”他表示。 美联储将在下周二和周三会晤，会后美联储将发布货币政策声明，美 联储主席也将举行记者会，市场将仔细研判，以寻找美联储何时可能开始 收紧刺激措施的线索。 周五，欧元兑日圆和美元都下跌。 近几周，美元/日圆同日股日经225指数 的走势是亦步亦趋， 因投资人出脱11月至5月主要市场的卖日圆、买股票的交易。 日股日经225指数连跌四周，美股的跌势也差不多。 股市下挫也迫使投资人缩减美元对冲。 尽管周五日经225指数大涨1.9%，但美股三大股指均收低，日圆买盘 也持续到了周末。 而且，一调查显示本月美国消费者信心在5月触及约六年最高水准后 回软，也有利于避险日圆。 美元兑日圆 纽约尾盘报94.34日圆，跌1.07%，日低为93.99日 圆，为日本央行4月4日宣布1.4万亿美元购债计划刺激经济以来最低。 欧元兑日圆 跌1.28%，报125.89日圆，日低为125.17日圆。 美元兑日圆本周表现为2009年7月来最差，大跌3.3%，欧元兑日圆本 周下挫2.4%，跌幅为2012年7月来最大一周。 Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表 示，“在投资人对未来美国、日本和欧洲货币政策前景有更清楚了了解前 ，日圆势将继续攀高。” 根据路透数据，欧元兑美元 在周四触及四个月高位1.3390美元 后，周五纽约尾盘跌0.2%，报1.3345美元。 美元指数 跌0.13%，报80.639，从周四触及的四个月低点80.50 0有所回稳。 今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3346 1.3374 -0.21 +1.15 1.3194 美元/日圆 94.07 95.36 -1.35 +8.45 86.74 欧元/日圆 125.53 127.53 -1.57 +9.68 114.45 美元/瑞郎 0.9208 0.9217 -0.10 +0.58 0.9155 英镑/美元 1.5703 1.5718 -0.10 -3.37 1.6251 美元/加元 1.0167 1.0156 +0.11 +2.48 0.9921 澳元/美元 0.9566 0.9636 -0.73 -7.96 1.0393 欧元/瑞郎 1.2293 1.2327 -0.28 +1.81 1.2075 欧元/英镑 0.8494 0.8509 -0.18 +4.68 0.8114 新西兰元/美 0.8046 0.8096 -0.62 -2.86 0.8283 元 美元/挪威克 5.7147 5.7382 -0.41 +2.73 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.6293 7.6752 -0.60 +3.94 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4345 6.4726 -0.59 -0.99 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.5881 8.6637 -0.87 +0.12 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完)