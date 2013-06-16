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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 07:16 BJT

重发-重温稿-纽约汇市：日圆持续升势，市场不确定货币政策前景

(重发以修改标头格式)
    * 日经股指期货下滑令日圆升势加速
    * 投资人关注下周美联储会议

    路透纽约6月14日 - 日圆兑美元周五连升四日，兑欧元也上涨，因投
资人不确定央行是否将维持宽松政策，遂出脱日圆空头。
    
    由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一次货币政策会议还有几天
就要举行，市场愈发关注何时美联储可能缩减刺激措施，不确定性也在增
加。
    
    而且，对日本央行刺激政策承诺的疑虑也导致一些投资人退出日圆套
利交易。这种交易是利用低收益的日圆来为美股等较高收益资产注资。
    
    “兑欧元的升势并不让我意外，因美元和日圆升势通常同风险意愿降
低相关。市场避险情绪升温。”BNY Mellon全球市场策略师Michael Wool
folk表示。
    
    “在美国货币政策更明确前，投资人不会碰套利交易。这些投资于股
市和其他日本以外高收益资产的作空日圆仓位近期遭重创，因日股和美股
大跌，日圆大涨，”他表示。
    
    美联储将在下周二和周三会晤，会后美联储将发布货币政策声明，美
联储主席也将举行记者会，市场将仔细研判，以寻找美联储何时可能开始
收紧刺激措施的线索。
    
    周五，欧元兑日圆和美元都下跌。
    
    近几周，美元/日圆同日股日经225指数 的走势是亦步亦趋，
因投资人出脱11月至5月主要市场的卖日圆、买股票的交易。
    
    日股日经225指数连跌四周，美股的跌势也差不多。
    
    股市下挫也迫使投资人缩减美元对冲。
    
    尽管周五日经225指数大涨1.9%，但美股三大股指均收低，日圆买盘
也持续到了周末。
    
    而且，一调查显示本月美国消费者信心在5月触及约六年最高水准后
回软，也有利于避险日圆。
    
    美元兑日圆 纽约尾盘报94.34日圆，跌1.07%，日低为93.99日
圆，为日本央行4月4日宣布1.4万亿美元购债计划刺激经济以来最低。
    
    欧元兑日圆 跌1.28%，报125.89日圆，日低为125.17日圆。
    
    美元兑日圆本周表现为2009年7月来最差，大跌3.3%，欧元兑日圆本
周下挫2.4%，跌幅为2012年7月来最大一周。
    
    Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表
示，“在投资人对未来美国、日本和欧洲货币政策前景有更清楚了了解前
，日圆势将继续攀高。”
    
    根据路透数据，欧元兑美元 在周四触及四个月高位1.3390美元
后，周五纽约尾盘跌0.2%，报1.3345美元。
    
    美元指数 跌0.13%，报80.639，从周四触及的四个月低点80.50
0有所回稳。  
    
                               今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3346    1.3374     -0.21     +1.15    1.3194
 美元/日圆                      94.07     95.36     -1.35     +8.45     86.74
 欧元/日圆                     125.53    127.53     -1.57     +9.68    114.45
 美元/瑞郎                     0.9208    0.9217     -0.10     +0.58    0.9155
 英镑/美元                     1.5703    1.5718     -0.10     -3.37    1.6251
 美元/加元                     1.0167    1.0156     +0.11     +2.48    0.9921
 澳元/美元                     0.9566    0.9636     -0.73     -7.96    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2293    1.2327     -0.28     +1.81    1.2075
 欧元/英镑                     0.8494    0.8509     -0.18     +4.68    0.8114
 新西兰元/美                   0.8046    0.8096     -0.62     -2.86    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7147    5.7382     -0.41     +2.73    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.6293    7.6752     -0.60     +3.94    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4345    6.4726     -0.59     -0.99    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.5881    8.6637     -0.87     +0.12    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
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