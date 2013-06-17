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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 08:02 BJT

东京汇市：本周伊始市场走势平淡，美联储政策会议为投资者关注焦点

这导致日经指数剧烈震荡，并迫使投资者解除日圆空仓。商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在6月11日止当周，外汇投机客连续第三周减持日圆空仓。

欧元兑日圆 报125.81日圆，仍接近上周触及的两个月低点124.94。澳元兑日圆 报90.23日圆，此前一度挫至五个半月低位88.90。

欧元兑美元 持稳于1.3347美元，距离周四触及的三个半月高位1.3390不远。

澳元兑美元 持平报0.9574美元，在6月11日触及33个月低位后似乎已找到临时底部。上周澳元上涨0.6%，是连续五周下跌后的首次周线上涨。

今日亚洲基本没有推动市场走势的重要经济消息，令外汇市场再次紧随日股动向。(完)

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