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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 11:35 BJT

东京汇市：美元兑日圆上涨，但美联储会以前料持稳

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3326    1.3346     -0.15     +1.00    1.3194
 美元/日圆                      94.62     94.07     +0.58     +9.08     86.74
 欧元/日圆                     126.06    125.55     +0.41    +10.13    114.46
 美元/瑞郎                     0.9231    0.9208     +0.25     +0.83    0.9155
 英镑/美元                     1.5707    1.5703     +0.03     -3.35    1.6251
 美元/加元                     1.0157    1.0167     -0.10     +2.38    0.9921
 澳元/美元                     0.9612    0.9566     +0.48     -7.51    1.0393
 新西兰元/美                   0.8079    0.8046     +0.41     -2.46    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     90.910    89.990     +1.02     +0.87    90.130
 新西兰元/日                   76.410    75.690     +0.95    -45.74   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     148.59    147.72     +0.59     +5.52    140.82
 澳元/新西兰                   1.1888    1.1882     +0.05     -5.20    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 郑茵)
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