纽约汇市：美元兑日圆受股市反弹带动上涨，市场关注美联储会议

* 部分投资人预计贝南克将缓和市场对美联储可能退出QE的担忧

* 纽约联储制造业指数和楼市数据公布后，美元扩大涨幅

路透纽约6月17日 - 美元兑日圆周一攀升，为五个交易日来首见，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周的货币政策声明将宣布维持刺激性货币政策，会令投资人安心，带动股市反弹。

纽约汇市午后盘中，八国集团(G8)发布声明后日圆再度下滑。交易商表示，全球领导人继续支持日本目前的刺激性措施，为日圆进一步走软敞开了大门。

美元仍肯定是今日交投的主题。在数据显示6月纽约制造业指数上升，而美国建筑商人气升至七年最高后，美元扩大升幅。

对美联储将开始缩减刺激计划的臆测近几周拖累全球股市下挫，扶助日圆兑美元在上周录得近四年最佳周度升幅。日圆同股市逆向走势的关系紧密，特别是同日股。

在近期波动后，投资人寄望美联储主席贝南克会表达美联储将维持宽松政策的意向，从而令市场安心。

金融时报周一报导，贝南克可能暗示美联储接近放缓每月850亿美元购债，但还要看经济的表现。

“过去一周左右的时间，美元一直遭受卖压，所以我认为美元上涨的空间可能要比下跌的空间要大。”Tempus Inc汇市策略师John Doyle表示。

美元兑日圆 升0.5%，报94.96日圆，日高为95.21日圆，受助于日股日经225指数 上涨以及欧美股市攀升。美元兑日圆日低为94.08日圆，离周四触及的两个月低点93.78日圆不远。支撑位料在93.57日圆附近，这是美元9月至5月升势的38.2%回档位。

DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，近几日越来越多的市场传闻称美联储可能透过下调第三套量化宽松政策(QE3)仅50亿美元左右来测试市场的态度，但他指出，还没有接近美联储放缓刺激措施的启动点，即失业率降至6.5%或通胀年率升至2.5%。

法国巴黎银行分析师表示，上周五发布的数据显示投机商减少美元多头押注也支持美元在美联储会议后反弹。

根据路透计算，在截至6月11日该周美元净多头仓位总值降至282.8亿美元，之前一周为391.2亿美元。5月底美元多头押注触及至少是2008年6月来最高的437.7亿美元。

投资人对日本没有出台新的刺激政策感到失望，以及对美联储政策前景的不确定，拖累较高收益资产遭受重创。近几周上述因素导致日股大幅波动，并迫使投资人出脱日圆空头仓位。

今日日圆兑其他主要货币也下滑，欧元兑日圆 升0.6%，报126.30日圆，仍离上周触及的两个月低点124.95日圆不远。澳元兑日圆 升0.6%，加元兑日圆 升0.8%。

分析师表示，中期而言，美联储主席贝南克可能将重申美国经济将继续增长，美元前景看来是光明的。

“基本面来看，美国经济今夏加速以及美联储在今年第三季退出宽松政策的初步举措会在今年下半年提振美元。我们预计美元兑日圆年底前报110日圆，欧元兑美元报1.20美元。”法国兴业银行(Societe Generale)在报告中指出。