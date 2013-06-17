版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 07:02 BJT

更新版-纽约汇市：美元兑日圆受股市反弹带动上涨，市场关注美联储会议

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3367      1.3346       +0.16       +1.31      1.3194
 美元/日圆                            94.49       94.07       +0.45       +8.93       86.74
 欧元/日圆                           126.36      125.53       +0.66      +10.41      114.45
 美元/瑞郎                           0.9225      0.9208       +0.18       +0.76      0.9155
 英镑/美元                           1.5718      1.5703       +0.10       -3.28      1.6251
 美元/加元                           1.0182      1.0167       +0.15       +2.63      0.9921
 澳元/美元                           0.9545      0.9566       -0.22       -8.16      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2330      1.2293       +0.30       +2.11      1.2075
 欧元/英镑                           0.8499      0.8494       +0.06       +4.74      0.8114
 新西兰元/美元                       0.7993      0.8046       -0.66       -3.50      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.7221      5.7147       +0.13       +2.86      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.6506      7.6293       +0.28       +4.23      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4587      6.4345       +0.38       -0.61      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6350      8.5881       +0.55       +0.67      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐