东京汇市：美元兑日圆徘徊在两个月低位上方，关注美联储政策讯息

不过，一些分析师并不排除美元/日圆进一步走低的可能性。

“美元自去年底以来已经上涨24日圆，而此后回落的幅度还不到它的一半。我预计美元会继续走软，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示，并称市场中仍有大量日圆空仓。

欧元/美元 基本持平于1.3362美元，仍接近6月13日触及的四个月高位1.3390。

欧元受助于欧洲央行总裁德拉吉本月稍早的评论。德拉吉称，该央行不会把存款利率降为负值。(完)

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