更新版-纽约汇市：美元兑日圆在美联储货币政策声明发布前上涨，欧元受数据提振

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3393 1.3367 +0.19 +1.51 1.3194 美元/日圆 95.32 94.49 +0.88 +9.89 86.74 欧元/日圆 127.66 126.36 +1.03 +11.54 114.45 美元/瑞郎 0.9200 0.9225 -0.27 +0.49 0.9155 英镑/美元 1.5642 1.5718 -0.48 -3.75 1.6251 美元/加元 1.0209 1.0182 +0.27 +2.90 0.9921 澳元/美元 0.9486 0.9545 -0.62 -8.73 1.0393 欧元/瑞郎 1.2322 1.2330 -0.06 +2.05 1.2075 欧元/英镑 0.8562 0.8499 +0.74 +5.52 0.8114 新西兰元/美元 0.7985 0.7993 -0.10 -3.60 0.8283 美元/挪威克朗 5.7334 5.7221 +0.20 +3.06 5.5630 欧元/挪威克朗 7.6754 7.6506 +0.32 +4.57 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4392 6.4587 -0.30 -0.91 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6250 8.6350 -0.12 +0.55 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选