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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 06:57 BJT

更新版-纽约汇市：美元兑日圆在美联储货币政策声明发布前上涨，欧元受数据提振

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3393      1.3367       +0.19       +1.51      1.3194
 美元/日圆                            95.32       94.49       +0.88       +9.89       86.74
 欧元/日圆                           127.66      126.36       +1.03      +11.54      114.45
 美元/瑞郎                           0.9200      0.9225       -0.27       +0.49      0.9155
 英镑/美元                           1.5642      1.5718       -0.48       -3.75      1.6251
 美元/加元                           1.0209      1.0182       +0.27       +2.90      0.9921
 澳元/美元                           0.9486      0.9545       -0.62       -8.73      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2322      1.2330       -0.06       +2.05      1.2075
 欧元/英镑                           0.8562      0.8499       +0.74       +5.52      0.8114
 新西兰元/美元                       0.7985      0.7993       -0.10       -3.60      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.7334      5.7221       +0.20       +3.06      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.6754      7.6506       +0.32       +4.57      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4392      6.4587       -0.30       -0.91      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6250      8.6350       -0.12       +0.55      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
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