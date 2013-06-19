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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 08:56 BJT

东京汇市：欧元存在需求，美联储政策会议声明今日公布

澳元亦成为目标。做空澳元兑欧元尤其普遍，欧元/澳元自4月初以来已升15%。

欧元兑澳元 周三涨至1.4109，隔夜市场涨0.8%接近上周所及22个月高位1.4237。下一个停止位在2011年3月以来高位1.4340。

澳元兑美元 盘旋在0.9465，隔夜海外市场低见0.9440。

澳元兑美元自4月以来已经跌10%，澳洲央行欢迎这样的走势，希望藉此刺激本国出口业。(完)

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