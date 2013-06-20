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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:35 BJT

东京汇市：美元持坚，受美联储对于刺激措施的立场推动

交易员表示，市场反应表明投资者对于美国经济前景的看法不如美联储乐观，而且他们认为今年缩减刺激举措可能为时尚早。

美元兑日圆 涨0.2%至96.65，远高于本月低点93.75。欧元兑日圆 亦涨0.2%至128.47，脱离6月低点124.94。

新西兰元早盘亦略微下跌，跌约0.0025美元，之前该国经济成长数据令人失望。

新西兰元兑美元 触及近两周低点约0.7842，之前数据显示新西兰第一季GDP仅成长0.3%，是预期的一半。

新西兰元仍有可能测试本月稍早所及一年低点0.7761。(完)

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