东京汇市：美元上扬，得益于新兴市场大规模资金流出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
即便表现稳定的挪威克朗周四也遭受重创，兑欧元 创下有史以来最大单日跌幅。
澳元兑美元 跌至近三年低点0.9163，然后获得足够买盘支撑，跌势在0.9195美元暂歇。澳元还因其在亚洲被视为新兴市场货币替代品而遭遇卖盘，分析师揣测澳元测试0.90美元只是个时间问题。
不过，澳元下跌正合澳洲央行的意愿，该行一直希望澳元贬值来提升国内出口的竞争力。
新西兰元 承受巨大压力，之前其跌破近期低点0.7761美元，触及去年6月以来最低的0.7710美元。
今日亚洲没有重要数据公布，交易员在紧张地关注股市和中国货币市场的动向。日本央行总裁黑田东彦稍晚将发表讲话，毫无疑问他将尽力安抚投资者，日本央行仍将全力进行货币宽松。(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。