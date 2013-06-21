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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 08:38 BJT

东京汇市：美元上扬，得益于新兴市场大规模资金流出

即便表现稳定的挪威克朗周四也遭受重创，兑欧元 创下有史以来最大单日跌幅。

澳元兑美元 跌至近三年低点0.9163，然后获得足够买盘支撑，跌势在0.9195美元暂歇。澳元还因其在亚洲被视为新兴市场货币替代品而遭遇卖盘，分析师揣测澳元测试0.90美元只是个时间问题。

不过，澳元下跌正合澳洲央行的意愿，该行一直希望澳元贬值来提升国内出口的竞争力。

新西兰元 承受巨大压力，之前其跌破近期低点0.7761美元，触及去年6月以来最低的0.7710美元。

今日亚洲没有重要数据公布，交易员在紧张地关注股市和中国货币市场的动向。日本央行总裁黑田东彦稍晚将发表讲话，毫无疑问他将尽力安抚投资者，日本央行仍将全力进行货币宽松。(完)

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